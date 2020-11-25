Во Львове каждый год едва ли не громче всех празднуют рождественские праздники. В город приезжают туристы, главная локация для всех – Рождественская ярмарка. Однако пока неизвестно, произойдут ли ожидаемые всеми празднования в 2020 году, когда главная тема для обсуждения – COVID-19. Как львовяне реагируют на вероятный локдаун на праздники – читайте далее.

Львовская власть пока не решила, как город будет праздновать. В мэрии следят за решениями правительства и статистикой заболеваемости, сообщает 24 канал. К теме Локдаун в Украине могут ввести уже 20 декабря, – СМИ Реакция львовян на вероятный локдаун на праздники Вита : "Очень плохо, ведь мы работаем в сфере обслуживания".

: "Очень плохо, ведь мы работаем в сфере обслуживания". Владимир: "Трудно пережить, но, если надо – должны".

"Трудно пережить, но, если надо – должны". Марта: "я просто не знаю, будут ли люди придерживаться локдауна. В этом проблема".

"я просто не знаю, будут ли люди придерживаться локдауна. В этом проблема". Мария: "На рождественские праздники? Лучше бы ввели к Рождеству, а на праздники чтобы была полноценная жизнь у нас". Что известно о вероятном локдауне В действенность карантина выходного дня не верит советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов. Он выразил мнение, что в Украине необходимо ввести локдаун именно на время зимних праздников – на 3 – 4 недели.

С таким же мнением выступил и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, локдаун надо ввести на 2 недели, чтобы на новогодне-рождественские праздники не было скопления людей.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что введение полного локдауна на зимние праздники является возможным сценарием.