Розкрали понад 2 мільйони гривень на вивезенні сміття: у Львові затримали учасників схеми – фото

Слідчі вже повідомили про підозру організатору та 4 учасникам злочинного угруповання. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Зловмисники привласнили понад 2 мільйони гривень

За інформацією слідства, керівник та власник приватного перевізника сміття організував злочинну схему.

Його спільниками були логіст фірми, власник, заступник директора та начальник служби безпеки інших приватних фірм, котрі надавали аналогічні послуги.

Учасники угруповання протягом 2020 року подавали до Львівської міськради документи із неправдивими даними про відстань, куди вони везли сміття, та завищеним обсягом послуг, які вони надали.

Окрім цього, зловмисники вивозили сміття вночі за готівку без відповідних дозволів.

Відходи викидали за межами міста або в інших областях на несанкціонованих сміттєзвалищах.

Різницю між грошима, які зазначали в документах, та тими, які фактично витратили на вивіз сміття, розподіляли між усіма учасниками угруповання.

Відомо, що за цією схемою фірмам безпідставно виплатили понад 2 мільйони гривень з міського бюджету Львова.

Правоохоронці вночі 25 травня затримали автомобіль під час відвантажування сміття. У водія автівки не було документів на вивантаження відходів.



Зловмисники привласнили понад 2 мільйони гривень / Фото Нацполіції

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Зловмисникам повідомили про підозру

Слідчі повідомили організатору та 4 учасникам злочинного угруповання про підозру у "привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці провели обшуки в офісах підприємств перевізників сміття, комунальних підприємств, помешканнях підозрюваних та на незаконних сміттєзвалищах на території Житомирської, Львівської та Київської областей. Під час обшуків слідчі вилучили бухгалтерську документацію, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманим оберуть запобіжні заходи та відсторонять їх від посад.

Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, прокуратура підозрює у цьому злочині керівництво компанії "ГрінЕра". У 2020 році правоохоронці звинувачували фірму в незаконному вивезенні сміття в Жидачівський район. Тож в офісах компанії вже проводили обшуки.



Учасники злочинної групи займались вивезенням сміття зі Львова / Фото Нацполіції



Зловмисники вносили неправдиві дані в документи / Фото Нацполіції



Чоловікам загрожує в'язниця / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури