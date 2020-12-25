На Львовщине следователи 24 декабря сообщили о подозрении мужчине, который рубил деревья в парке. Когда его задержали правоохранители, он пытался дать им 500 долларов взятки.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Мужчине грозит до 5 лет за решеткой. Об этом сообщила полиция Львовщины. Интересно Угрожали раздавить: на Львовщине экоактивиста привязали к лесовозу и избили – фото Мужчину задержали в парке, когда он рубил деревья 25 марта 2019 года правоохранители увидели мужчину, который незаконно рубил деревья на территории одного из Национальных природных парков.

Когда правоохранители подошли к злоумышленнику, он для того, чтобы избежать ответственности, предложил одному из полицейских 500 долларов взятки.

Правоохранители предупредили 49-летнего жителя Бродовщины, что взятку не возьмут и такое предложение незаконно.

Однако мужчина настаивал на своем, и полицейские его задержали.

Мужчина рубил деревья в парке и пытался дать взятку / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи 24 декабря наконец сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной рубке леса и предложении взятки правоохранителю. Максимальное наказание, которое грозит мужчине за такие преступления, – до 5 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении / Фото полиции Львовщины