Чиновника уличили следователи отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной деятельности полиции Львовщины и управления стратегических расследований. Мужчине грозит тюрьма и немалый штраф.

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Чиновника подозревают в растрате 3 миллионов гривен

Правоохранители установили, что в апреле 2020 года один из руководителей ГП "Львовуголь", 67-летний житель Червонограда, заключил договор с предприятием-поставщиком на закупку фильтровальных масок для работников.

Однако чиновник не проверил их стоимость, поэтому купил их по значительно завышенной цене.

Экспертиза установила, что из-за халатности мужчины госбюджет получил огромные убытки – 3,2 миллиона гривен.



Чиновника подозревают в служебной халатности / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили чиновнику о подозрении в "служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Кроме этого, он должен будет выплатить от 4,25 до 132,75 тысячи гривен штрафа.

Вскоре чиновнику изберут меру пресечения и отстранят от должности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить обстоятельства преступления и всех людей, которые были к нему причастны.