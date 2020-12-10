Авиакомпания Ryanair объявила о включении рейса из Львова в аэропорт Тревизо, расположенный рядом с Венецией, в летнее расписание. Лоукостер намерен начать полеты 30 марта 2021 года.

Аэропорт Тревизо находится в 30 километрах от Италии. Клиенты компании смогут долететь новым авиарейсом из Львова в Италию за 2 часа. Об этом сообщил Avianews.

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Что известно о новом авиарейсе Львов – Тревизо

Лоукостер Ryanair включит маршрут из Львова в аэропорт Тревизо в летнее расписание 2021 года. Полеты начнутся с 30 марта 2021 года. Их будут выполнять каждый вторник и субботу.

Вылет из аэропорта Тревизо в 14:30. Во Львов самолет прибывает в 17:20.

Обратные вылеты из Львова будут выполнять в 17:45. Так в аэропорт Тревизо самолет прибывает в 18:35.

Время в пути составит около 2 часов.

Оператором на маршруте выступит дочернее подразделение Ryanair – Malta Air.

Коротко об аэропорте Тревизо и планах Ryanair

Аэропорт Тревизо выбирают в основном лоукост авиакомпании. Он расположен в 30 километрах от Венеции.

С учетом нового направления маршрутная сеть Ryanair из Львова в Италию будет включать девять аэропортов: Бари, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пизу, Рим, Турин и Тревизо.

Авиационные власти Италии и Украины в июле 2020 года сняли все ограничения на полеты между странами.

Поэтому у Ryanair не должны возникнуть препятствия в получении разрешения на маршруты.

Обратите внимание! Выполнению авиарейса Львов – Тревизо могут помешать карантинные меры, если их продлят. Сейчас Италия закрыта для туристов из Украины.