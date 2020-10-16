Ирландская компания Ryanair изменила свое зимнее расписание полетов. В частности, лоукостер отменил рейс Львов-Будапешт. В компании пока не сообщали, планируют ли его восстановить.

В течение зимнего сезона из Львова самолетами компании можно будет полететь только в Англию и Италию. Ryanair планирует возобновить 7 авиарейсов в марте 2021 года. Об этом сообщил ресурс Lowcostavia. Читайте также Бронирование рейсов Ryanair: какое решение принял лоукостер Какие рейсы отменили до марта 2021 года: Львов-Дюссельдорф (Веце) – отменили до 30 марта;

Львов – Мемминген – отменили до 29 марта;

Львов – Варшава – отменили до 28 марта;

Львов – Краков – отменили до 28 марта;

Львов-Познань – отменили до 28 марта;

Львов-Милан (Бергамо) – отменили до 29 марта;

Львов-Рим (Фьюмичино) – отменили до 28 марта. Куда можно будет полететь самолетами лоукостера зимой: Львов – Лондон;

Львов – Болонья. Какие новые рейсы запланированы в Ryanair на 2021 год Львов – Бари – начало полетов 28 марта;

Львов – Венеция – начало полетов 30 марта;

Львов – Неаполь – начало полетов 29 марта;

Львов – Палермо – начало полетов 30 марта;

Львов – Пиза – начало полетов 30 марта;

Львов – Турин – начало полетов 30 марта.