Ryanair отменил большинство авиарейсов из Львова: куда все же можно будет полететь
Ирландская компания Ryanair изменила свое зимнее расписание полетов. В частности, лоукостер отменил рейс Львов-Будапешт. В компании пока не сообщали, планируют ли его восстановить.
В течение зимнего сезона из Львова самолетами компании можно будет полететь только в Англию и Италию. Ryanair планирует возобновить 7 авиарейсов в марте 2021 года. Об этом сообщил ресурс Lowcostavia.
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Какие рейсы отменили до марта 2021 года:
- Львов-Дюссельдорф (Веце) – отменили до 30 марта;
- Львов – Мемминген – отменили до 29 марта;
- Львов – Варшава – отменили до 28 марта;
- Львов – Краков – отменили до 28 марта;
- Львов-Познань – отменили до 28 марта;
- Львов-Милан (Бергамо) – отменили до 29 марта;
- Львов-Рим (Фьюмичино) – отменили до 28 марта.
Куда можно будет полететь самолетами лоукостера зимой:
- Львов – Лондон;
- Львов – Болонья.
Какие новые рейсы запланированы в Ryanair на 2021 год
- Львов – Бари – начало полетов 28 марта;
- Львов – Венеция – начало полетов 30 марта;
- Львов – Неаполь – начало полетов 29 марта;
- Львов – Палермо – начало полетов 30 марта;
- Львов – Пиза – начало полетов 30 марта;
- Львов – Турин – начало полетов 30 марта.
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