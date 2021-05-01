аА також – забути про всі образи. Водночас усі думки та слова у дні Великодня – скерувати на життя й перемогу.

До теми Великдень у Львові: куди варто піти та як безпечно відсвяткувати

Садовий наголосив, що Великдень – це день, коли перемагає абсолютне добро, а смерть відступає. "Христос переміг та воскрес заради кожного з нас. Щоб ми не зупинялися, а йшли вперед",

Подякуємо нашим медикам, які воюють за наше здоров'я. Велика подяка військовим, який сьомий рік поспіль охороняють наш кордон, нашу незалежність,

– підкреслив він.

"Не жаліймо посмішок, їх видно навіть через маски. А любов не боїться жодної дистанції", – наголосив міський голова Львова.

Крім цього, політик закликав згадати у свято й тих, кого вже немає з нами. Адже пам'ять про кожного з них живе у наших серцях.

Садовий привітав українців з Великоднем: дивіться відео

У Львові не буде масових заходів на Великдень

Раніше Андрій Садовий заявив, що у Львові не проводитимуть масових заходів на Великодні свята. Музеї просто неба працюватимуть, але жодних забав там не буде.

Мер наголосив, що не хотів би, аби місто після свят відправилося на жорсткий локдаун. Він розраховує, що львів'яни з розумінням поставляться до ситуації.