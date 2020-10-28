Кандидат в мэры Львова Олег Синютка согласился на предложение действующего городского головы Андрея Садового провести дебаты. Однако Синютка хочет, чтобы они состоялись на заводе по переработке мусора. Действующий мэр города сатирически отреагировал на слова своего оппонента.

Синютка не уточнил, на каком из мусороперерабатывающих заводов он хочет провести дебаты. На улице Пластовой этого сделать не удастся, так как сейчас там идет строительство мусороперерабатывающего комплекса. Об этом Садовый сообщил на своей фейсбук-странице.

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Синютка согласился на дебаты с Садовым

Садовый рассказал, что Синютка хочет провести дебаты на заводе по переработке мусора.

"Мой оппонент во втором туре согласился на дебаты и предложил провести их на заводе по переработке мусора. Видимо, это должно было быть смешно. Не уточнил, правда, на каком. На Пластовой не позволят нормы безопасности – это строительная площадка, где город завершает подготовительные работы", – отметил Садовый.

Интересно! Во Львове на улице Пластовой сейчас завершаются подготовительные работы для строительства мусороперерабатывающего комплекса. Победителем тендера ЕБРР стал литовско-нидерландский консорциум WTT-Axis, который уже построил несколько таких заводов в Европе. Строительство мусороперерабатывающего комплекса планируют начать до конца 2020 года.

Садовый о заводах, которые "построил" Синютка

Мэр Львова ответил своему оппоненту, что можно провести дебаты на одном из мусороперерабатывающих заводов, которые Синютка "построил за время своего правления". Садовый в своем фейсбук-посте показал фото одного из таких заводов в Новояворовске.

Среди свалки стоит купленная за государственные средства, то есть наши с вами налоги, сортировочная линия. Которая ни дня не работала. Так и стоит там среди мусора, без коммуникаций, не накрыта, ржавеет себе потихоньку. Олег Михайлович, не уверен, что это самое комфортное место для дебатов. Ну как скажете,

– заявил Садовый.

Обратите внимание! Садовый 27 октября предложил Синютке провести дебаты. Время и место мэр города предложил своему оппоненту на местных выборах 2020 во Львове определить вместе.