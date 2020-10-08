Действующий мэр Львова Андрей Садовой пожелал здоровья 5-му президенту Украины Петру Порошенко, который сейчас в больнице с COVID-19. Также мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.

Садовой подчеркнул, что желает бывшему главе государства скорейшего выздоровления. Об этом мэр сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

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Во-первых, я желаю ему выздоровления. Это раз. О человеке, который имел честь быть президентом Украины, я не могу говорить что-то плохое. Я могу только говорить добрые вещи. Разное было. Неизвестно, как оно будет. Но это наша история,

– отметил Садовой.

Садовой о ситуации с коронавирусом в городе

Относительно коронавируса во Львове, то мэр сообщил, что каждый его день начинается с информации о COVID-19. В частности, он знакомится с ситуацией в больницах и количеством положительных тестов.

Где какие сложности есть. И вечером заканчиваю свой рабочий день отчетом о том, что делается в больницах. Мы же фактически принимаем все решения самостоятельно. Есть, конечно, министерство здравоохранения, но они – далеко,

– подчеркнул мэр.

Ситуация в городе стабильная, – Садовой

Относительно того, что Львов попал в оранжевую зону, то Садовой отметил, это разделение – условное. Главное – быть максимально осторожным и минимизировать контакты. В целом ситуация в городе стабильная в течение последних трех месяцев.

Обратите внимание! Андрей Садовой сообщил, что во Львове одними из первыми создали штаб и приняли программу финансовой помощи медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом.