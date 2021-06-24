Постановления, на которые наложил вето Садовый, снова вынесут на рассмотрение депутатов. Если их не поддержат две трети народных избранников, постановления больше не будут рассматривать.

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Почему Садовый наложил вето на решения по новому строительству

Мэр наложил вето на 2 постановления о передаче земли под многоэтажки на улице Липинского. По генплану Львова, на этих земельных участках такое строительство не предусмотрено. Говорится о предоставлении разрешения ООО "Автостар Девелоп" на изготовление документации на почти 0,9 гектара на улице Липинского, 56 и ООО "Кристал парк" – на 0,7 гектара на Липинского, 4.

Кроме этого, Садовый остановил решение о передаче в аренду ООО "Корт-Сервис" участок на территории бывшей насосной станции "Львовводоканала" на улице Соняшниковой. Там также планировали строить многоэтажку. Также мэр ветировал изменение целевого назначения участка на улице Зеленой, 267 для ООО "Околица". На этой территории компания, связанная с депутатом Львовского горсовета от "Европейской солидарности" Назарием Бербекой, должна была начать многоквартирное жилищное строительство.

Вероятной причиной наложения вето на большинство решений было игнорирование правок. Их во время заседания сессии предложил исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Львовского горсовета Сергей Коровайник. Правки касались предоставления участков под строительство многоэтажек или изменении целевого назначения земли.

Они предусматривали ряд требований к застройщикам, в частности уплату денег на развитие инфраструктуры вместо отмененного паевого взноса. Однако депутаты эту инициативу не поддержали и предложили разработать правила для всех.

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Какие решения остановил Садовый

В общем Садовый наложил вето на 11 постановлений, касающихся многоэтажного строительства во Львове:

Об утверждении ООО СП "Сигма" проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставлении земельного участка на улице Навроцкого, 33.

Об утверждении ЧП "Корт-Сервис" проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставлении земельного участка на улице Соняшниковой, 32.

Об утверждении ООО "Околица" проекта землеустройства по отводу земельного участка (изменение целевого назначения) и предоставлении земельного участка на улице Зеленой, 267.

Об утверждении ОСМД "Перекопское 21" проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче земельного участка на улице Перекопской, 21.

О предоставлении ОСМД "Лазаренко 34" разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка на улице Академика Лазаренко, 34.

О предоставлении ООО "Лактос Украины" разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка (изменение целевого назначения) на улице Навроцкого, 33.

О предоставлении ООО "Кристалл парк" разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка на улице Липинского, 4.

О предоставлении ООО "Новые строй инвест" разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка на улице Мундяк, 5.

О предоставлении Иванков Г. В. разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка на улице Стрыйской, 310.

О предоставлении Гордону В. В. разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка на улице Трускавецкой, 48.

Заметьте! Постановления, на которые мэр наложил вето, повторно выносят на рассмотрение депутатов. Депутатам необходимо набрать две трети голосов. Если необходимое количество голосов не соберут, решение больше не выносят на рассмотрение.