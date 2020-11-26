Избранный мэр Львова Андрей Садовый ни с кем не намерен конфликтовать в новом горсовете. Он хочет, чтобы все политсилы объединились в тяжелые для Украины времена. Что касается противостояния с львовскими бизнесменами Игорем Кривецком и Григорием Козловским, то они, по словам львовского городского головы, стоят не за всеми депутатами.

О взаимоотношениях с депутатами в городском совете

Садовый отметил, что хотел бы, чтобы во всех пяти партий, которые зашли в городской совет, была единая общая позиция. Об этом он рассказал в комментарии изданию LB.ua.

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Они все – проукраинские, проевропейские силы: "Самопомич", "Голос", "Варта", "Свобода", "ЕС". Это в основном нормальные депутаты, которых я знаю давно. Они известны во львовском политикуме. Что нас разделяет? Разве есть какие-то идеологические разногласия?

– подчеркнул львовский мэр.

Он считает, что против него не будет выступать большинство, даже несмотря на то, что его сформировали его политические оппоненты во время избирательной кампании.

"Зачем иметь большинство и меньшинство, когда страна находится в стадии российско-украинской войны? Когда мы на передовой борьбы с коронавирусом? Зачем делать большинство и меньшинство? Что нас разделяет?" – отметил Садовый.

Львовский городской председатель добавляет, что с нормальными депутатами будет работать напрямую. Поскольку хочет показать пример Украине.

Также Садовый прокомментировал вероятность своей отставки. Ведь для такого шага на этот раз большинству достаточно будет сагитировать четырех депутатов из "Голоса" или "Самопомочи".

Вы смотрите на это как на техническую вещь. Невозможно отправить в отставку мэра, которого поддерживает общество города. Понимаете? Мы имеем поддержку, доверие – это основа основ. Депутаты же – не больные на голову. В большинстве это нормальные, адекватные люди, которые хотят нормально жить в нормальном городе. Зачем им репутационные потери? Какой смысл?,

– отметил политик.

По его словам, он – не настроен конфликтовать. И хотел бы, чтобы в эту каденцию во Львове все политсилы имели общую программу и внедряли ее в жизнь.

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О Кривецком и Козловском

По словам Садового, они – всегда в паре.

Они вместе финансируют телеканал НТА (оппозиционный к Садовому львовский канал – 24 канал). Делают то, что считают нужным. Я делаю то, что считаю нужным я,

– говорит он.

В то же время львовский городской голова подчеркнул, что именно из-за Козловского – Кривецкого и людей, которые шли с ними, он решил снова идти на выборы. Поскольку эти бизнес-формирования могут захватить власть в городе.

"Простите, но когда Синютка заявил, что первое, что он сделает – поломает все, что было сделано по строительству мусороперерабатывающего завода, это как? Подписано соглашение с Европейским банком, 35 миллионов, из них 10 миллионов – грант, начали строить, подвели все коммуникации, сети, заработала станция компостирования, а он это все поломает? И я на это должен смотреть? Это нечестно", – отметил Садовый.

Также он обвинил Кривецкого в том, что во Львове есть незаконные застройки.

"Сегодня у нас нет новых незаконных застроек. Они остались с того периода, когда ДАБИ была под контролем Кривецкого, а главой областной администрации был Олег Михайлович Синютка. Тогда незаконные застройки и появились", – констатировал львовский мэр.

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