По словам мэра Львова Андрея Садового, в городских больницах достаточный резерв коек для больных коронавирусом. У всех есть доступ к кислороду. Однако спрогнозировать ситуацию с COVID-19 во Львове невозможно, поэтому в медучреждениях будут увеличивать количество койкомест.

По мнению мэра, первая фаза вакцинации состоится в начале марта. В свою очередь, вакцинация населения начнется не раньше апреля – мая 2021 года.

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Садовый рассказал, что во Львове на протяжении последних 3 месяцев "достаточно ровная ситуация с COVID-19". Город имеет большой резерв коек для больных коронавирусом.

Уже первых больных мы начали принимать – 7 человек в Винниках в военном госпитале. Еще 100 человек мы готовы принять в наши коммунальные больницы, еще 100 готовы принять областные медицинские учреждения,

– добавил городской глава.

Мэр отметил, что понимает, что за неделю – две на Львовщине может быть ухудшение ситуации с коронавирусом, поэтому "к этому надо готовиться".

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Во Львове увеличивают резерв кроватей

Сейчас во львовских больницах есть 1300 коек для больных коронавирусом. Однако в городе планируют увеличивать резерв койкомест.

"Мы анализируем ситуацию в Европе: хоть вакцинация там продолжается достаточно быстро, заболеваемость не сильно падает. Предыдущий год был очень сложный, но главное, что медицинская система выдержала. Надо быть готовыми к экстремальной жизни и сегодня", – отметил Садовый.

По словам мэра, меры по противодействию коронавирусу, которые сейчас вводятся в Украине, нужно поддерживать, ведь "самое ценное – это жизни людей".

Все кровати для больных коронавирусом обеспечили кислородом – большая часть – стационарным, а другие – кислородными концентраторами. Однако из-за того, что ситуацию с коронавирусом спрогнозировать невозможно, Садовый поставил задачу главным врачам подумать о перепрофилировании и дополнительном резерве. По словам мэра, "он может понадобиться, а может и нет, но лучше, чтоб он был".

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Садовый рассказал о вакцинации во Львове

Мэр отметил, что самое главное, что во Львове есть подготовленные медики, "а это самая большая ценность".

Первая фаза вакцинации, думаю, реально состоится в начале марта. Если говорить о вакцинации населения, то есть о следующих этапах, так будем реалистами – раньше апреля–мая вряд ли это произойдет в Украине, потому что физически вакцину в таком объеме нам никто не даст,

– заявил городской глава.

По словам Садового, основное количество вакцин забирают страны, у которых гораздо более высокий уровень ВВП. Мэр подытожил, что во Львове уже определили соответствующие места вакцинации. Также в городе есть подготовленные медики, поэтому осталось только ждать начала вакцинации.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала