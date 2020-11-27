24 ноября состоялась первая сессия новоизбранного городского совета Львова. По этому поводу высказался победитель выборов городского головы Андрей Садовый: он убежден, что депутаты собрались незаконно.

О неожиданной сессии городского совета Львова

"Неординарный случай. ТИК, работая в фарватере тех, кто проиграл выборы, созвала какую-то непонятную сессию. Люди пришли в зал, голосовали руками... Как в свое время те драконовские законы Януковича", – прокомментировал ситуацию Андрей Садовый в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас это все оспаривается в судах", – отметил он.

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И добавил, что уже получил официальное подтверждение, что может работать городским головой – речь о протоколе ТИК, в котором зафиксирована победа на выборах городского главы Львова именно Андрея Садового.

О сотрудничестве с советом при отсутствии поддержки большинства депутатов

На сессии новоизбранного Львовского городского совета 24 ноября депутаты от "Свободы" и "Европейской Солидарности" фактически совершили политический демарш против городского головы. Потому у Садового спросили, как он планирует сотрудничать с таким горсоветом – ведь с ним придется договариваться.

Сегодня буду иметь разговор с фракцией "Европейской Солидарности". Завтра – с фракцией "Свободы". Я им предложу: либо вы свободные львовяне, либо вы рабы. Если вы хотите быть свободными, то в моем лице будете иметь союзника. Если хотите принимать решения по указанию, то вы тогда не депутаты, а просто наемные работники,

– пояснил свою позицию Андрей Садовый.

Кроме того, как отметил мэр, "есть фракция "Самопомич", фракция "Голос", "Варта" проявляет склонность к конструктиву". Совместно депутаты этих партий фактически будут иметь, по мнению Садового, "блокирующий пакет".

Об опыте работы с неблагосклонным горсоветом

Садовый рассказал, что во время одной из его каденций во главе Львова городской совет почти полностью контролировала "Свобода" – эта партия имела 55 депутатов (из 64 в целом).

"Я ветировал более 120 их решений. У меня есть разный опыт. Таковы реалии: Садовый не дает им воровать", – подчеркнул он.

Я никогда не буду идти вопреки воле громады, не буду нарушать законы и Конституцию. Пока у меня высокий уровень доверия, могу себя уверенно чувствовать. На моей стороне закон и правда. Точка,

– подытожил глава Львова.

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