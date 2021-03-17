Во Львове из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткие ограничения. Мэр города Андрей Садовый заявил, что они должны остановить рост заболеваемости и количество госпитализированных.

Недавно Львовщина впервые с начала пандемии пересекла отметку в тысячу больных за сутки. Больницы заполнены на 60%. Планируют обустроить дополнительные места.

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Андрей Садовый отметил, что решение о дополнительных ограничениях во Львове ввели, чтобы снизить уровень заболеваемости. Хотя, по мнению главы города, количество заболевших продолжит расти.

Наши сегодняшние решения – это единственная возможность уменьшить количество людей, которые будут нуждаться в госпитализации. Вирус, который мы имеем сегодня во Львове, он имеет в 5 раз большую силу, чем тот, что был несколько месяцев назад, и распространение его в 5 раз быстрее,

– пояснил он.

Мэр пояснил, что это подтверждено статистикой. Ранее из 100 больных с положительным ПЦР-тестом госпитализировали 2 человека, а теперь – 10.

Большинство госпитализированных нуждаются в дополнительном кислороде. Медики города и области работают в сверхсложном режиме работы.

Обратите внимание! Во Львове продолжается рост заболеваемости. За минувшие сутки, 16 марта, на Львовщине обнаружили 884 коронавирусных больных, госпитализировали – 243 человека.

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