Вирус распространяется в 5 раз быстрее, – Садовый о предпосылках к локдауну во Львове
Во Львове из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткие ограничения. Мэр города Андрей Садовый заявил, что они должны остановить рост заболеваемости и количество госпитализированных.
Источник:24 канал
Недавно Львовщина впервые с начала пандемии пересекла отметку в тысячу больных за сутки. Больницы заполнены на 60%. Планируют обустроить дополнительные места.
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Андрей Садовый отметил, что решение о дополнительных ограничениях во Львове ввели, чтобы снизить уровень заболеваемости. Хотя, по мнению главы города, количество заболевших продолжит расти.
Наши сегодняшние решения – это единственная возможность уменьшить количество людей, которые будут нуждаться в госпитализации. Вирус, который мы имеем сегодня во Львове, он имеет в 5 раз большую силу, чем тот, что был несколько месяцев назад, и распространение его в 5 раз быстрее,
– пояснил он.
Мэр пояснил, что это подтверждено статистикой. Ранее из 100 больных с положительным ПЦР-тестом госпитализировали 2 человека, а теперь – 10.
Большинство госпитализированных нуждаются в дополнительном кислороде. Медики города и области работают в сверхсложном режиме работы.
Что известно о дополнительных кроватях
- Глава Львова также призывает ускорить открытие новых коек и госпитальных баз. Например, в Винниках.
- Накануне Садовый сообщил, что в 5 львовских поликлиниках обустроят 366 коек. Их планируют использовать для пациентов с легким течением заболевания коронавирусной инфекцией. Но при необходимости будут размещать там и больных с более тяжелым состоянием.
- Для нужд госпитальных отделений должны отдать кабинеты Львовского медуниверситета и колледжа.
- Ведут переговоры с врачами поликлиники на Мазепы – сейчас они против размещения койкомест в их помещениях.
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