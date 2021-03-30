Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям усилила ограничения красной зоны и продлила карантин до 12 апреля. Городской голова Андрей Садовый пояснил, такое решение связано со стремительным ростом количества больных COVID-19.

Он вспомнил, что в начале марта в коммунальных больницах находились около 300 больных. Сейчас это количество выросло до 1 тысячи.

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По состоянию на 30 марта, в медучреждениях лечатся 1 017 человек, у которых обнаружили коронавирус. За минувшие сутки, 29 марта, в больницы госпитализировали 114 инфицированных.

Вы видите, какая динамика,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Мэр Львова сообщил, что в городе увеличили количество резервных коек – с 1 300 до 2 тысяч.

"Но возможности медицинской системы не безграничны. Поэтому на комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение продлить карантин до 12 апреля и сделать его более строгим", – отметил он.

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Отныне в детских садах будут работать дежурные группы для детей, родители которых работают. В то же время школьники продолжат учиться дистанционно.

Общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это означает, что льготы на время карантина отменят. Пенсионеры и льготники из других групп только за деньги смогут ездить в автобусах и трамваях.

Непродовольственные и строительные магазины могут работать только на вынос и по предварительному заказу.

Открытие летних площадок в учреждениях отсрочили до 12 апреля.

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Какие ограничения действуют в различных зонах карантина / Инфографика 24 канала