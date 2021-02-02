В 2021 году из бюджета Львова в государственный бюджет планируют изъять более 750 миллионов гривен. Поэтому мэр города Анрей Садовый обратился к правительству с просьбой принять правильное решение, ведь эти деньги необходимы городу для реализации проектов и выплаты зарплат медикам и учителям.

Источник: Львовский городской совет

Садовый отметил, что его волнует вопрос реверсной дотации. Львов должен уплатить в госбюджет 750 миллионов гривен, однако избытка денег в городском бюджете нет.

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Почему Садовый выступил против изъятия 750 миллионов гривен в госбюджет

По словам Садового, реверсная дотация возможна, если город имеет избыток денег. Однако в этом году, учитывая пандемию коронавируса, во Львове этого нет.

Пример прошлого года – мы недополучили в общий фонд бюджета ориентировочно 460 миллионов гривен, а государство еще 591 миллион гривен забрало у нас, а это же должна быть дотация выравнивания и должны бы забрать 100 миллионов гривен. Потому что расчет был сделан по 2018 году, когда был рост,

- отметил Садовый.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в 2021 году – расчет на этот год министерство финансов разработало по результатам 2019 года, когда не было ни коронавируса, ни пандемии. Итак, из городского бюджета планируют изъять более 750 миллионов гривен. По словам Садового – это бандитизм.

Что такое реверсная дотация

Реверсная дотация – это деньги, которые передаются в государственный бюджет из местных бюджетов. Потом они распределяются государством как базовые дотации из госбюджета в местные бюджеты.

Садовый обратился к правительству

Садовый обратился к депутатам Верховной Рады, министерству финансов и правительству с просьбой не изымать из городского бюджета Львова 750 миллионов гривен.

"Нельзя эти средства забирать, это не честно, они нам нужны. Это наши средства, которые у нас балансируют бюджет, чтобы мы могли выполнить те функции, которые даже государство нам делегировало – надо платить зарплату медикам, учителям, социальным работникам. Ответа пока нет", – добавил городской голова.

Садовый отметил, что он говорил об этом с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Тот пообещал, что в марте будет понятно, дадут ли Львову на эту сумму субвенцию или дотацию.