Садовый оправился от COVID-19: мэр Львова уже работает полноценно
Мэр Львова Андрей Садовый преодолел коронавирус. И уже 22 декабря был первый полноценный рабочий день после больничного.
Садовый избавился от ковида: детали
Как отметил львовский мэр со ссылкой на врача, в его организме уже выработались антитела и он может работать. Об этом Садовый написал в телеграмме.
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Каждый человек переносит ковид по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика – очень разная и персональная,
– подчеркнул львовский городской голова.
Он добавил, что это был первый больничный в его жизни. И это интересный опыт.
Также Садовый поблагодарил всех за поддержку и пожелал здоровья.
"На 23 декабря планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг, 24 числа, отдельно проведем бюджетную сессию. Все очень оперативно и открыто", – подытожил Садовый.
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Андрей Садовый заболел СOVID-19: главное
- Политик сообщил, что заразился коронавирусом 7 декабря.
- По словам Садового, первыми симптомами были незначительная слабость и першение в горле. Мэр сдал анализы перед работой. ПЦР-тест подтвердил COVID-19.
- После чиновник перешел на самоизоляцию дома.
- 16 декабря Садовый получил повторный положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.
- В конце октября у жены Садового Екатерины Кит и тещи также подтвердили коронавирус. Однако тогда политик несколько раз получал отрицательные тесты.
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