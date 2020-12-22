Мэр Львова Андрей Садовый преодолел коронавирус. И уже 22 декабря был первый полноценный рабочий день после больничного.

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Как отметил львовский мэр со ссылкой на врача, в его организме уже выработались антитела и он может работать. Об этом Садовый написал в телеграмме.

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Каждый человек переносит ковид по-своему. Поэтому не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика – очень разная и персональная,

– подчеркнул львовский городской голова.

Он добавил, что это был первый больничный в его жизни. И это интересный опыт.

Также Садовый поблагодарил всех за поддержку и пожелал здоровья.

"На 23 декабря планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг, 24 числа, отдельно проведем бюджетную сессию. Все очень оперативно и открыто", – подытожил Садовый.

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