Имею полгода запаса прочности, – Садовый ответил, будет ли вакцинироваться против COVID-19
Во Львове 25 февраля началась вакцинация против коронавируса. Мэр города Андрей Садовый заявил, что через пол года также готов сделать прививку.
Источник:24 канал
По его словам, он лишь недавно переболел коронавирусом, поэтому сейчас имеет антитела. Об этом он заявил в эфире программы "О главном".
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"Я недавно переболел коронавирусом, поэтому еще есть полгода запаса прочности. Есть антитела, а потом, наверное, да", – сказал он.
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По его словам, в городе уже подготовили 10 стационарных пунктов для вакцинации жителей. Именно прививки, Садовый ожидает, что проведут уже в апреле – мае.
На вопрос, доволен ли мэр Львова самой кампанией вакцинации МОЗ, Садовый ответил: "На самом деле, организацией вакцинации занимается город – городское управление здравоохранения. Сейчас все качественно происходит. Задача Минздрава – это доставить вакцину, они придерживались своего слова – доставили в феврале вакцину по регионам".
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Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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