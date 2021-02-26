Во Львове 25 февраля началась вакцинация против коронавируса. Мэр города Андрей Садовый заявил, что через пол года также готов сделать прививку.

По его словам, он лишь недавно переболел коронавирусом, поэтому сейчас имеет антитела. Об этом он заявил в эфире программы "О главном".

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"Я недавно переболел коронавирусом, поэтому еще есть полгода запаса прочности. Есть антитела, а потом, наверное, да", – сказал он.

Справка. 7 декабря стало известно, что Андрей Садовый заболел коронавирусом. Первыми симптомами были незначительная слабость и першение в горле. Уже 22 декабря мэр сообщил, что поправился.

Когда и как будут вакцинировать львовян

По его словам, в городе уже подготовили 10 стационарных пунктов для вакцинации жителей. Именно прививки, Садовый ожидает, что проведут уже в апреле – мае.

На вопрос, доволен ли мэр Львова самой кампанией вакцинации МОЗ, Садовый ответил: "На самом деле, организацией вакцинации занимается город – городское управление здравоохранения. Сейчас все качественно происходит. Задача Минздрава – это доставить вакцину, они придерживались своего слова – доставили в феврале вакцину по регионам".

Андрей Садовый о вакцинации во Львове: смотрите видео



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала