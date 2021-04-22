Межведомственная комиссия по международной торговле наложила 35% спецпошлин на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси. Такое решение поддержал мэр города Львова Андрей Садовый.

По его словам, Львов прошел непростой, но важный опыт в развитии машиностроения в Украине. Об этом он написал в своей телеграме.

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"Хороший пример того, что децентрализация работает и наш голос сегодня услышали. Следующим шагом должны быть доступные кредиты для предприятий", – заявил Садовый.

Почему Украина ввела пошлину

Причина – "дискриминационные и недружественные действия" правительства Беларуси в отношении украинских автопроизводителей. Украинским предпринимателям якобы затрудняют доступ на белорусский рынок. Об этом сообщает "Урядовый курьер" со ссылкой на решение Межведомственной комиссии по международной торговле.

С какого числа вводится спецпошлина

Решение вступает в силу через 10 дней со дня опубликования – 3 мая. Спецпошлину отменят в случае прекращения "дискриминационных действий в отношении украинских компаний".