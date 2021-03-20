Во Львове стремительно увеличивается количество больных коронавирусом, в частности тех, кто нуждается в госпитализации. Поэтому городской голова Андрей Садовый попросил еще незадействованных медиков присоединиться к борьбе с пандемией.

Ежедневно во Львовской области в больницу кладут 250 – 300 пациентов с COVID-19. За сутки 19 марта их количество достигло 338.

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Во Львове не хватает врачей

По словам Садового, во Львовской области делают все, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Однако врачей и других медицинских работников критически не хватает.

Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то имеете хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей,

– отметил мэр.

Садовый попросил всех, кто имеет медицинское образование помочь и присоединиться. Гарантируют достойное финансовое вознаграждение.

Обратите внимание! Всех желающих просят позвонить на горячую линию города – 1580, или заполнить онлайн-форму.

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