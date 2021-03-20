Критически не хватает врачей, – Садовый попросил помощи из-за сложной ситуации во Львове
Во Львове стремительно увеличивается количество больных коронавирусом, в частности тех, кто нуждается в госпитализации. Поэтому городской голова Андрей Садовый попросил еще незадействованных медиков присоединиться к борьбе с пандемией.
Источник:телеграмм Андрея Садового
Ежедневно во Львовской области в больницу кладут 250 – 300 пациентов с COVID-19. За сутки 19 марта их количество достигло 338.
К теме Во Львове не хватает вакцин против коронавируса: Садовый предложил изменение протокола вакцинации
Во Львове не хватает врачей
По словам Садового, во Львовской области делают все, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Однако врачей и других медицинских работников критически не хватает.
Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то имеете хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей,
– отметил мэр.
Садовый попросил всех, кто имеет медицинское образование помочь и присоединиться. Гарантируют достойное финансовое вознаграждение.
Коронавирус во Львовской области: какая ситуация
- Во Львовской области за сутки 19 марта выявили 1180 новых больных коронавирусом. Согласно данным СНБО, с начала пандемии в регионе диагностировали более 92 тысяч случаев инфекции. За это время выздоровели около 74 тысячи человек, но 2474 – умерли.
- Из-за этого во всей области, в частности во Львове, 19 марта ввели локдаун. Он будет действовать 10 дней, однако, при необходимости, могут продлить.
- Ранее Садовый заявил, что в области не хватает вакцин против коронавируса. Поэтому и вакцинация "идет" медленно.
Поделиться новостью