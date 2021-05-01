А также – забыть обо всех обидах. В то же время все мысли и слова в дни Пасхи – направить на жизнь и победу.

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Садовый отметил, что Пасха – это день, когда побеждает абсолютное добро, а смерть отступает. "Христос победил и воскрес ради каждого из нас. Чтобы мы не останавливались, а шли вперед",

Спасибо нашим медикам, которые воюют за наше здоровье. Большая благодарность военным, которые седьмой год подряд охраняют нашу границу, нашу независимость,

– подчеркнул он.

"Не жалеем улыбок, их видно даже через маски. А любовь не боится никакой дистанции", – подчеркнул мэр Львова.

Кроме этого, политик призвал вспомнить в праздник и тех, кого уже нет с нами. Ведь память о каждом из них живет в наших сердцах.

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Во Львове не будет массовых мероприятий на Пасху

Ранее Андрей Садовый заявил, что во Львове не будут проводить массовых мероприятий на Пасхальные праздники. Музеи под открытым небом будут работать, но никаких забав там не будет.

Мэр подчеркнул, что не хотел бы, чтобы город после праздников отправился на жесткий локдаун. Он рассчитывает, что львовяне с пониманием отнесутся к ситуации.