Мэр Львова Андрей Садовый предложил фракции "Европейская Солидарность" выбрать нескольких кандидатов на пост секретаря Львовского горсовета. Также он призвал и другие партии подготовить предложения, если кандидат от "ЕС" не получит поддержки.

Мэр отметил, что лучшие кандидатуры на должность секретаря мэрии он видит среди депутатов "Самопомочи". Однако такое предложение не получит большой поддержки среди депутатов горсовета. Об этом Садовый рассказал на своей фейсбук-странице.

Интересно Каждая каденция – это американские горки, – Садовый о мэрстве и мусороперерабатывающем заводе

Садовый обратился к депутатам Львовского горсовета

Садовый отметил, что депутатов Львовского горсовета выбирал не он, а люди. Поэтому, "руководствуясь логикой и выбором львовян", мэр города обратился с предложением к крупнейшей фракции ЛГС – "Европейской Солидарности".

Руководствуюсь логикой и выбором львовян и предлагаю самой фракции Львовского городского совета партии "Европейская солидарность" предложить несколько кандидатур, среди своих депутатов, на должность секретаря совета. Другим фракциям стоит также подготовить свои предложения на случай, если кандидатура от "ЕС" не найдет поддержки в зале,

– заявил мэр Львова.

Садовый добавил, что он настроен искать компромиссы, несмотря на "странный старт" работы новой каденции ЛГС. Мэр уверен, что Львову не нужны скандалы – городу необходимо развитие.

Обратите внимание! Секретарь городского совета – это заместитель городского головы, который координирует работу депутатского корпуса. Его выбирают из числа депутатов мэрии. Если мэр прекращает свои полномочия, его функции начинает выполнять секретарь.