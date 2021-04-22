Согласно ограничениям красной зоны, во Львове сейчас запрещена работа музеев, книжных магазинов, галерей и театров. Мэр города Андрей Садовый планирует обратиться к правительству с просьбой разрешить их работу.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом Львовская область 25 марта перешла в красную карантинную зону. Сейчас в области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемии.

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Садовый предлагает открыть театры и галереи в красной зоне

Во время заседания сессии Львовского горсовета Садовый озвучил, что хотел бы обратиться к правительству об открытии музеев, книжных магазинов, театров и галерей в городах красной зоны.

Красная зона имеет свои ограничения. Мы стараемся быть максимально понятными и идти на шаг вперед. Я бы хотел обратиться к правительству, чтобы оно позволило работать книжным магазинам, театрам и художественным галереям, ведь нужна также еда для ума,

– отметил городской глава.

Мэр добавил, что такая практика имеет право на жизнь и во Львове, и в Украине, ведь часто люди, которые находятся дома, имеют много проблем на карантине.

"Не думаю, что когда человек один на всю комнату в музее – это проблема", – подытожил Садовый.

Обратите внимание! С 25 марта Львов находится в красной карантинной зоне. Жесткий карантин в городе длится с 19 марта.

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 61,69 тысячи человек. 45,59 тысячи больных уже выздоровели, а 1503 пациента умерли.

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Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта область перешла в красную зону.

В свою очередь, во Львове продлили локдаун до 4 мая и несколько ослабить карантинные ограничения.

В городе возобновили работу начальных школ, летних площадок и непродовольственных рынков.

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