Необходима еда для ума, – Садовый предложил правительству открыть в красной зоне музеи и театры
Согласно ограничениям красной зоны, во Львове сейчас запрещена работа музеев, книжных магазинов, галерей и театров. Мэр города Андрей Садовый планирует обратиться к правительству с просьбой разрешить их работу.
Источник:Львовский горсовет
Из-за сложной ситуации с коронавирусом Львовская область 25 марта перешла в красную карантинную зону. Сейчас в области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемии.
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Садовый предлагает открыть театры и галереи в красной зоне
Во время заседания сессии Львовского горсовета Садовый озвучил, что хотел бы обратиться к правительству об открытии музеев, книжных магазинов, театров и галерей в городах красной зоны.
Красная зона имеет свои ограничения. Мы стараемся быть максимально понятными и идти на шаг вперед. Я бы хотел обратиться к правительству, чтобы оно позволило работать книжным магазинам, театрам и художественным галереям, ведь нужна также еда для ума,
– отметил городской глава.
Мэр добавил, что такая практика имеет право на жизнь и во Львове, и в Украине, ведь часто люди, которые находятся дома, имеют много проблем на карантине.
"Не думаю, что когда человек один на всю комнату в музее – это проблема", – подытожил Садовый.
Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 61,69 тысячи человек. 45,59 тысячи больных уже выздоровели, а 1503 пациента умерли.
- Лабораторные центры 21 апреля провели 2039 ПЦР-тестов. 804 из них оказались положительными
- Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта область перешла в красную зону.
- В свою очередь, во Львове продлили локдаун до 4 мая и несколько ослабить карантинные ограничения.
- В городе возобновили работу начальных школ, летних площадок и непродовольственных рынков.
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