Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал решение Дарницкого суда Киева о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Городской глава призвал львовские книжные магазины не изымать ее из продажи.

Юристы Львовского горсовета поддержат книжные магазины в случае возникновения проблем. Об этом Садовый заявил в фейсбуке.

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Запрет книги Кипиани унижает достоинство целой страны, – Садовый

Мэр призывает всех украинцев купить книгу Кипиани и показать свое отношение к таким запретам.

Своим решением суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство кума Путина (Медведчука – 24 канал). Сам факт наличия этого дела, не говоря уже о таком решении, унижает честь и достоинство целой страны! Обращаюсь к украинцам – зайдите в книжные магазины и купите эту книгу. Это лучший способ продемонстрировать свое отношение к таким запретам,

– заявил Садовый.

О чем книга "Дело Василия Стуса"? В своей книге Кипиани описал 5 последних лет жизни Василия Стуса. В частности, в одном из ее разделов автор упоминает Виктора Медведчука. Именно он был государственным защитником поэта. Однако Медведчук, несмотря на то, что должен был защищать Стуса в суде, поспособствовал заключению поэта. Сейчас Медведчук утверждает, что информация в книге – ложная.

Садовый обратился к львовским книжным магазинам

Мэр обратился к львовским книжным магазинам. Он призвал не убирать запрещенную книгу с полок.

"Также обращаюсь к львовским книжным магазинам – не бойтесь и не убирайте книги с полок. В случае возникновения каких-либо вопросов к вам, юридический департамент Львовского городского совета поможет с защитой", – добавил Садовый.