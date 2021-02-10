Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей и гостей города 11 февраля остаться дома. Всего за несколько дней, прогнозируют синоптики, во Львове должно выпасть месячная норма снега. Вся снегоочистительная техника, отмечает мэр, работает в усиленном режиме.

С просьбой не выходить из дома Садовый обратился в соцсетях.

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Во Львове привлекают технику частных компаний

Вся снегоочистительная техника уже сейчас работает в усиленном режиме. Также на помощь привлекаем технику частных компаний. Прошу всех, кто имеет такую ​​возможность, завтра остаться работать дистанционно,

– посоветовал мэр.

Каждая школа во Львове могла выбрать формат обучения

Мэр отметил, что каждая школа могла выбрать формат обучения до конца недели. Вопрос решали совместно с родителями. Несмотря на это, учебные заведения не будут закрывать в любом случае. Поэтому дети, которые не имеют возможности учиться дистанционно, могут приходить.

Также Садовый напомнил, что скопление частных авто усложняет работу снегоочистительной техники и движение общественного транспорта.

Обратите внимание! Горячая линия города 1580 работает круглосуточно, так что в случае необходимости туда можно обращаться.