Садовый призывает львовян оставаться дома: в городе прогнозируют рекордный снег
Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей и гостей города 11 февраля остаться дома. Всего за несколько дней, прогнозируют синоптики, во Львове должно выпасть месячная норма снега. Вся снегоочистительная техника, отмечает мэр, работает в усиленном режиме.
Источник:фейсбук Андрея Садового
С просьбой не выходить из дома Садовый обратился в соцсетях.
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Во Львове привлекают технику частных компаний
Вся снегоочистительная техника уже сейчас работает в усиленном режиме. Также на помощь привлекаем технику частных компаний. Прошу всех, кто имеет такую возможность, завтра остаться работать дистанционно,
– посоветовал мэр.
Каждая школа во Львове могла выбрать формат обучения
Мэр отметил, что каждая школа могла выбрать формат обучения до конца недели. Вопрос решали совместно с родителями. Несмотря на это, учебные заведения не будут закрывать в любом случае. Поэтому дети, которые не имеют возможности учиться дистанционно, могут приходить.
Также Садовый напомнил, что скопление частных авто усложняет работу снегоочистительной техники и движение общественного транспорта.
А какова ситуация в Киеве?В столице тоже готовятся к выходкам погоды. Киевские власти решили закрыть 11 – 12 февраля детские сады и школы из-за неблагоприятных погодных условий. Ученики будут учиться дистанционно. Работодателей родителей школьников и дошкольников попросили зачислить их отсутствие на рабочем месте, как удаленную работу.
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