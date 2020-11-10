В условиях пандемии государство не компенсирует владельцам бизнесов их потери от введения противоэпидемических мер. По мнению мэра Львова Андрея Садового, лучше заниматься просветительской работой в отношении коронавируса, чем снова закрывать все заведения на карантин.

Садовый полностью поддерживает рестораторов города. Карантин выходного дня достаточно негативно повлияет на бизнес в Украине. Об этом мэр заявил во время утреннего эфира на радио "Львівська хвиля", сообщает 24 канал.

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Садовый о карантине выходного дня

Сейчас так называемый карантин выходного дня – это большая загадка, мысль, брошенная в массы, ведь пока никакой информации об этом нет. Только завтра правительство должно что-то такое "прописать на бумаге". Сейчас никаких решений нет, но я бы хотел, чтобы правительство думало о всех, а потом выносило какие-то решения,

– рассказал Садовый.

По словам мэра Львова, никакой координации центральной власти с органами местного самоуправления пока нет.

Мэр Львова поддерживает рестораторов города

Садовый рассказал, что 9 ноября он провел онлайн-совещание с представителями львовского ресторанного бизнеса.

"Я полностью поддерживаю их возмущение, ведь им нужно кормить свои семьи. Учитывая то, что государство ни одной гривны не дает компенсации бизнесу, нужно думать, как он будет жить через месяц – два. Я не думаю, что это хорошая идея, снова остановить все", – добавил мэр города.

По словам Садового, власти лучше заниматься просветительской работой, чтобы люди придерживались противоэпидемических норм: ходили в масках, не организовывали больших празднований и тому подобное.

Мэр уверен, что от того, что какой-то человек зайдет выпить кофе в кафе, в котором будут заняты лишь несколько столиков, ситуация с коронавирусом в Украине не ухудшится. Зато карантин выходного дня может убить ресторанный бизнес.

Садовый о пандемии коронавируса

По словам главы города, несмотря на пандемию коронавируса во Львове рост заболеваемости под контролем. Количество новых больных COVID-19 растет, но стабильно. За сутки 10 ноября коронавирус обнаружили еще у 195 львовян.

Львовская власть в 2020 году потратила на борьбу с коронавирусом 240 миллионов гривен. По словам Садового, город не получил из государственного бюджета "ни копейки". Зато Львов в 2020 году выплатил Украине 595 миллионов гривен, которые могли бы пойти на развитие медицины в городе.