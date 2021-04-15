Во Львове немного снизилось количество новых больных коронавирусом. Однако в больницы продолжают попадать пациенты в тяжелых состояниях. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что решение об ослаблении локдауна будут принимать только после консультации с медиками.

Львовские врачи отмечают, что пациенты поступают в тяжелых состояниях и попадают сразу в реанимацию. По состоянию на 15 апреля в медучреждениях находится 1031 пациент.

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Ослабить карантин могут только после консультации с медиками

Садовый рассказал, что 14 апреля на Львовщине обнаружили 748 новых больных коронавирусом, среди которых – 203 львовян.

Видим, что в последние дни динамика госпитализации и заболевания несколько уменьшилась. Однако, это не повод расслабляться. Наши врачи говорят, что больные поступают в очень тяжелых состояниях и сразу попадают в реанимацию,

– отметил городской глава.

Мэр добавил, что 15 апреля соберут заседание штаба по противодействию коронавирусу, а 16 апреля проведут заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Именно комиссия решит, можно ли разрешать работу рынков, летних террас и начальной школы.

"Я прошу не давить на комиссию! Решения будут приниматься после консультаций с медиками, а не людьми, которые во время пандемии организуют многолюдные митинги", – подытожил Садовый.



Во львовских больницах сейчас находятся более 1000 больных / Фото ЛГС

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Коротко о ситуации с коронавирусом на Львовщине

По состоянию на 15 апреля на Львовщине коронавирусом заболели более 120 тысяч человек. К сожалению, 2950 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 87,87 тысячи человек выздоровели.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта область перешла в красную зону.

В свою очередь, во Львове из-за сложной ситуации с коронавирусом решили продлить локдаун до 19 апреля.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что показатели заболеваемости пока не позволяют области выйти из красной карантинной зоны.



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