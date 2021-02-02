Андрей Садовый надеется, что первый этап вакцинации во Львове начнется в феврале 2021 года, как и обещает Министерство здравоохранения. Город будет в перечне тех, которые готовы принять и применять вакцину.

Источник: телеграмм Андрея Садового

Мэр Львова отметил, что важна готовность системы здравоохранения правильно организовать этот процесс.

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Вакцинация во Львове: что говорит Садовый

Городской голова напомнил, что Минздрав сообщает о старте вакцинации от коронавируса уже в феврале 2021 года. Садовый надеется, что прививки будут проводить вакциной Pfizer-BioNTech американского производства.

Львов есть в перечне городов, которые готовы принять и применять вакцину.

В кратчайшие сроки готовим медучреждения, закупаем достаточное количество холодильников, сумок-холодильников, шприцев и других необходимых средств,

– отметил мэр города.

И добавил, что для массового вакцинирования также нужно будет обустроить несколько больших помещений. Они должны состоять из 3 изолированных зон: для ожидания, вакцинации и после процедуры.

Садовый отметил, что процесс вакцинирования будет проходить в 5 этапов.

Кто получит прививку первыми

Сначала вакцинируют медиков, которые работают непосредственно с больными COVID-19, работников мобильных бригад экстренной медицинской помощи, и людей, находящихся в хосписах .

. Через 21 день им проведут повторное вакцинирование.

После этого будут говорить о переходе к следующим этапам.

Справка. По информации Минздрава, в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала