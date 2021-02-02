Садовый рассказал, когда во Львове начнется вакцинация от COVID-19
Андрей Садовый надеется, что первый этап вакцинации во Львове начнется в феврале 2021 года, как и обещает Министерство здравоохранения. Город будет в перечне тех, которые готовы принять и применять вакцину.
Источник: телеграмм Андрея Садового
Мэр Львова отметил, что важна готовность системы здравоохранения правильно организовать этот процесс.
Читайте также Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми
Вакцинация во Львове: что говорит Садовый
Городской голова напомнил, что Минздрав сообщает о старте вакцинации от коронавируса уже в феврале 2021 года. Садовый надеется, что прививки будут проводить вакциной Pfizer-BioNTech американского производства.
Львов есть в перечне городов, которые готовы принять и применять вакцину.
В кратчайшие сроки готовим медучреждения, закупаем достаточное количество холодильников, сумок-холодильников, шприцев и других необходимых средств,
– отметил мэр города.
И добавил, что для массового вакцинирования также нужно будет обустроить несколько больших помещений. Они должны состоять из 3 изолированных зон: для ожидания, вакцинации и после процедуры.
Садовый отметил, что процесс вакцинирования будет проходить в 5 этапов.
Кто получит прививку первыми
- Сначала вакцинируют медиков, которые работают непосредственно с больными COVID-19, работников мобильных бригад экстренной медицинской помощи, и людей, находящихся в хосписах.
- Через 21 день им проведут повторное вакцинирование.
- После этого будут говорить о переходе к следующим этапам.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью