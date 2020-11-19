Садовый рассказал, кому будут делать новые тесты на антиген к коронавирусу
Львов закупил 10 тысяч новых быстрых тестов на антиген, которые помогают выявить у человека коронавирус. Город сейчас советуется с медиками, кому в первую очередь делать эти тесты.
Тесты на антиген закупили за деньги городского бюджета. Львовская власть и медики сейчас изучают ситуацию, обращая внимание на опыт европейских стран по тестированию людей на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Садовый о массовом тестировании на коронавирус
Сейчас городские власти и медики изучают ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в городе.
Мы сейчас изучаем ситуацию. Несколько стран Европы провели такое массовое тестирование, но оно показало как плюсы, так и минусы. Такие тестирования возможны, если есть закрытая система, потому что надо тестировать все население. Также они (страны Европы – 24 канал) увидели, что для этого нужно привлекать очень много людей,
– рассказал городской глава.
По словам Садового, массовые тестирования на коронавирус нужно делать не раз, а хотя бы каждую неделю. Сейчас городская власть хочет отработать определенную модель относительно образования и медицины. После этого Львов сможет дать совет правительству относительно тестирования на территории Украины. Однако по словам мэра, массовое тестирование – это не панацея.
Приоритетная задача – увеличение количества коек в больницах
Мэр Львова рассказал, что для него в приоритете увеличение коек для больных коронавирусом и обеспечение их кислородом.
По статистике, только около 2% людей, которые заболели коронавирусом, нуждаются в госпитализации. Поэтому сейчас городская власть делает все для того, чтобы больные имели возможность качественно лечиться в медучреждениях.
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Кого будут тестировать новыми тестами на антиген
По словам Садового, в период пандемии нужно быть новаторами. Тесты на антиген провели в других странах неделю – две назад, а сегодня такие тесты уже есть и во Львове.
Новыми тестами в первую очередь, вероятно, будут тестировать людей в группе риска – медиков, педагогов и пенсионеров. Однако точные группы населения определят после моделирования ситуации с коронавирусом во Львове.
Мы бы хотели, чтобы в случае необходимости можно было протестировать семью, где живут пожилые люди, и изолировать их, если надо. Кто сегодня может спрогнозировать, какой будет рост заболеваемости через три – четыре недели? Таким методом проб мы выйдем на оптимальный вариант,
– добавил мэр Львова.
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Кратко о новых тестах на антиген
- По информации управления здравоохранения Львовского горсовета, город закупил 10 тысяч экспресс-тестов COVID-19 Ag американского производителя Abbott.
- Их стоимость составляет 2,4 миллиона гривен, то есть один тест стоит 240 гривен.
- Экспресс-тест делают по процедуре, схожей с ПЦР-тестами – с помощью ватного тампона берут мазок со слизистой носоглотки.
- Однако результат нового теста на антиген можно получить за 15 – 30 минут, тогда как ПЦР-тест делают в течение дня.
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