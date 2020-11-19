Львов закупил 10 тысяч новых быстрых тестов на антиген, которые помогают выявить у человека коронавирус. Город сейчас советуется с медиками, кому в первую очередь делать эти тесты.

Тесты на антиген закупили за деньги городского бюджета. Львовская власть и медики сейчас изучают ситуацию, обращая внимание на опыт европейских стран по тестированию людей на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Садовый о массовом тестировании на коронавирус

Сейчас городские власти и медики изучают ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в городе.

Мы сейчас изучаем ситуацию. Несколько стран Европы провели такое массовое тестирование, но оно показало как плюсы, так и минусы. Такие тестирования возможны, если есть закрытая система, потому что надо тестировать все население. Также они (страны Европы – 24 канал) увидели, что для этого нужно привлекать очень много людей,

– рассказал городской глава.

По словам Садового, массовые тестирования на коронавирус нужно делать не раз, а хотя бы каждую неделю. Сейчас городская власть хочет отработать определенную модель относительно образования и медицины. После этого Львов сможет дать совет правительству относительно тестирования на территории Украины. Однако по словам мэра, массовое тестирование – это не панацея.

Приоритетная задача – увеличение количества коек в больницах

Мэр Львова рассказал, что для него в приоритете увеличение коек для больных коронавирусом и обеспечение их кислородом.

По статистике, только около 2% людей, которые заболели коронавирусом, нуждаются в госпитализации. Поэтому сейчас городская власть делает все для того, чтобы больные имели возможность качественно лечиться в медучреждениях.

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Кого будут тестировать новыми тестами на антиген

По словам Садового, в период пандемии нужно быть новаторами. Тесты на антиген провели в других странах неделю – две назад, а сегодня такие тесты уже есть и во Львове.

Новыми тестами в первую очередь, вероятно, будут тестировать людей в группе риска – медиков, педагогов и пенсионеров. Однако точные группы населения определят после моделирования ситуации с коронавирусом во Львове.

Мы бы хотели, чтобы в случае необходимости можно было протестировать семью, где живут пожилые люди, и изолировать их, если надо. Кто сегодня может спрогнозировать, какой будет рост заболеваемости через три – четыре недели? Таким методом проб мы выйдем на оптимальный вариант,

– добавил мэр Львова.

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Кратко о новых тестах на антиген