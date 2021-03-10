Во Львове в течение последних 2 недель динамика заболеваемости коронавирусом достаточно тревожная. Поэтому в городе развернуты 2 мобильные госпитали для больных COVID-19.

По словам мэра, количество госпитализаций во Львове вызывает тревогу. Новых больных коронавирусом больше, чем пациентов, которые выписываются из больницы.

Актуально Локдаун вполне возможен, – Садовый рассказал о тревожной ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове развернут 2 мобильные госпитали

По словам Садового, город пока не исчерпал резерв коек для больных коронавирусом. Однако 9 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям решили расширить количество койко-мест с 1,3 тысячи до 2 тысяч.

Для этого мы создаем временные госпитали на базе 8 больницы и больницы скорой помощи. Именно эти медицинские учреждения имеют реанимационные отделения. А это важно при тяжелом течении заболевания,

– отметил городской голова.

Мэр добавил, что дополнять койко-места для больных коронавирусом будут за счет львовских поликлиник. Ведь по словам Садового, Львов имеет 5 мощных поликлиник – на улицах Выговского, Симоненко, Пасечной, Мазепы и на Сыхове.

"Я думаю, мы будем иметь возможность добавить 700 мест. Также будем осматривать и другие площади. Но здесь речь идет о стационарных помещениях, то есть не о каких-то палатках. Если будет идти еще рост, мы будем снова увеличивать количество коек", – рассказал мэр.

Все койко-места, которые сейчас есть во Львове, полностью обеспечены кислородом. Возле каждой кровати есть или стационарный кислород, или кислородный концентратор.

"И те 700+ кроватей также будут обеспечены кислородом. Иначе не может быть", – отметил городской голова.

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По словам Садового, вакцинация в Украине идет вяло

Мэр добавил, что альтернативы увеличению коек для больных коронавирусом пока нет. Ведь вакцинация в Украине "идет очень вяло".

Как мы видим, другие страны вследствие вакцинации уменьшают заболеваемость, потому что это зависимые друг от друга вещи. У нас пока это не так, поэтому мы делаем максимально все возможное,

– добавил Садовый.

Обратите внимание! Во Львове продолжается вакцинация медиков, которые лечат больных коронавирусом. Прививки врачам проводят члены мобильной бригады 2 городской поликлиники, которые прошли соответствующее обучение в Киеве.

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Смотрите видео о ситуации с коронавирусом во Львове:

Львовские школы пока не переходят на карантин

Мэр рассказал, что во Львове около 120 учителей находятся на больничном. Однако для 117 школ города это не критично. В то же время больные учителя, вероятно, контактировали с людьми, поэтому в городе в течение следующих 2 дней будут исследовать ситуацию.

Во Львове рассматривают 3 варианта работы школ:

полностью перевести школы на онлайн обучение;

перевести на онлайн обучение только старшие классы;

оставить все, как есть, то есть все школы будут работать в привычном режиме.

По словам Садового, детсады пока трогать не будут, ведь родителям нужно куда-то отводить своих детей, пока они на работе.

Мы не имеем, как в Германии или Великобритании, крупных фондов, поддерживающих предпринимателей. Мы выживаем и рассчитываем только на собственные силы,

– подытожил мэр.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала