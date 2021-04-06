Во Львове в последнее время значительно возросло количество больных коронавирусом. К сожалению, такая неутешительная динамика продолжается – ежедневно выявляют более 500 новых больных. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, или приостановят из-за этого авиационное и железнодорожное сообщение с городом.

По словам Садового, сейчас в мире совершенно разная ситуация с коронавирусом. В частности Великобритания и Израиль открываются, потому что выполняют план вакцинации, а вот Польша вводит жесткий локдаун.

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Авиационное и железнодорожное сообщение пока не будут останавливать

Садовый отметил, что решение об остановке авиационного и железнодорожного сообщения принимает только министерство инфраструктуры и министерство здравоохранения.

Такой необходимости сегодня нету. Но если ситуация кардинально не изменится в нашем государстве, будут наступать новые штаммы, то может быть остановлено движение между всеми городами в нашей стране,

– отметил мэр.

Мэр добавил, что производство вакцин в Украине – это вопрос безопасности и выживания.

"То, что к украинскому правительству дошла истина о необходимости в максимально сжатые сроки организовать производство собственных вакцин здесь, в Украине – молодцы, потому что это вопрос выживания, это вопрос нашей безопасности", – заявил Садовый.

Мэр отметил, что никакая страна не даст Украине вакцины, пока не сделает прививки всем своим гражданам. Садовый отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, какие будут новые штаммы коронавируса.

"Мы вступили в период постоянных пандемий, которые с нами будут долго", – подытожил мэр.

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

По состоянию на 6 апреля в стационарах медучреждений города лечится 1 101 пациент. Из них 1 042 человека – больные коронавирусом, 68 – находятся в реанимации, а 35 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.

Во львовских больницах есть 1 500 койкомест для пациентов с коронавирусом. До 10 апреля резерв койкомест увеличат до 2 тысяч.

На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала