Львов сейчас находится в желтой карантинной зоне. Однако, в городе отказались от проведения массовых мероприятий на Пасху, ведь пандемия коронавируса пока не закончилась.

По решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, во Львове запрещено проводить массовые мероприятия. Ситуация с коронавирусом в городе остается тревожной.

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Во Львове не будут проводить массовых мероприятий на Пасху

Городской голова Андрей Садовый рассказал, что во Львове не будут проводить никаких массовых мероприятий на Пасхальные праздники.

Мы приняли решение – никаких массовых мероприятий. Максимально надо быть осторожными. Мы слышим информацию от врачей, которые видят больных с утра до вечера каждый день, состояние больных очень и очень тяжелое,

– отметил мэр.

Садовый добавил, что во Львове провели онлайн-встречи священников и врачей. Медики рассказали священнослужителям о текущей ситуации с коронавирусом в городе, поэтому каждый священник понимает свою персональную ответственность.

"Очень много священнослужителей переболели, и очень много львовян переболели. Поэтому мы еще раз, и еще раз это подчеркиваем: есть четкая рекомендация совета церквей", – заявил городской глава.

Садовый отметил, что в рекомендации говорится, что люди, которые находятся вне пределов храма, должны быть на расстоянии друг от друга. По словам городского главы, если кто-то из священнослужителей боится это подчеркнуть, то городская власть попытается еще раз это донести.

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Львовянам рекомендуют праздновать Пасху дома

По решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, во Львове возобновили работу всех музеев. Поэтому Шевченковский гай будет работать. Однако традиционного ежегодного празднования Пасхи там не будет.

Музеи под открытым небом будут работать, но никаких гуляний, никаких забав там категорически не будет,

– отметил Садовый.

По словам городского главы, коронавирус никуда не исчез. По состоянию на 26 апреля в стационары львовских больниц продолжают попадать очень много больных. Садовый обратился к горожанам с просьбой понять всю сложность ситуации.

"Чтобы мы после Пасхальных праздников не пошли на жесткий локдаун. Я бы этого очень не хотел. Это все зависит от нас с вами – насколько мы будем уважать, насколько мы будем понимать ситуацию, в которой сегодня живем", – добавил мэр.

Городской глава подчеркнул, что никаких мероприятий во Львове не будут проводить, поэтому праздновать Пасху львовяне будут дома.

Обратите внимание! По состоянию на 26 апреля во Львовской области коронавирусом заболели более 127 тысяч человек. 3171 пациент скончался от осложнений COVID-19, а более 96,25 тысячи человек выздоровели.

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Какие ограничения будут действовать во Львове с 26 апреля

С 26 апреля во Львове разрешили работу спортзалам, ТРЦ, непродовольственным магазинам и заведениям общественного питания.

Также, в городе начинают работать учреждения культуры – театры, все музеи, галереи, кинотеатры и тому подобное.

С 27 апреля во Львовском общественном транспорте снова начнут действовать льготы для пассажиров. Режима спецперевозок не будет с 11:00 до 16:00.

С 5 мая во Львове начнут работать внешкольные кружки, а ученики 5 – 11 классов смогут вернуться на обучение в школы.

В то же время, в городе до сих пор запрещены работа ночных клубов и проведение массовых мероприятий.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала