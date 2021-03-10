Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на мэра Львова Андрея Садового 14 протоколов. По словам городского головы, это произошло из-за обращения прокуратуры в НАПК.

НАПК составило на Садового 14 протоколов "за нарушение требований по урегулированию конфликта интересов". По мнению мэра, это, вероятно, первый случай в Украине, когда составляют протоколы за открытую позицию.

Интересно Во Львове стартует масштабное строительство конгресс-центра и большого музейного комплекса

Прокуратура поставила под сомнение решение горсовета

Садовый рассказал, что во Львове, как и в других городах Украины, общественные организации могут получить скидку на аренду коммунального имущества.

Это важно для полноценной деятельности людей, которые часто выполняют функции, которые должно делать государство. В прошлом году (в 2020 году – 24 канал) прокуратура поставила под сомнение правильность решения городского совета о скидке для ОО,

– отметил городской голова.

Садовый отметил, что это постановление ЛГС было полностью синхронизировано с соответствующим постановлением Кабмина и приказом Фонда госимущества, на основе которых работают все органы местного самоуправления Украины.

Однако против руководительницы управления коммунальной собственности Львовского горсовета открыли уголовное производство.

"Я обратился к 280 депутатам, премьер-министру, генеральному прокурору, НАБУ, президенту, ГБР, акцентируя абсурдность таких обвинений. Потому прокуратура не имеет никакого права вмешиваться в хозяйственную деятельность городского совета, которая осуществляется в абсолютном соответствии с действующим законодательством", – рассказал мэр.

В конце концов, состоялся суд по этому делу, который своим решением "подтвердил абсурдность обвинений".

Читайте также Рассчитываем только на собственные силы, – Садовый о дополнительных койках для больных COVID-19

Прокуратура обратилась к НАПК

Садовый рассказал, что прокуратура обратилась к НАПК из-за того, что он якобы вмешивается в их деятельность. Ведь мэр своими обращениями сделал это дело публичным.

И в ответ на мои письма на меня составили 14 протоколов. Удивительно, почему не 290? Ведь писем было именно столько. По логике НАПК, мэр не имеет права защищать сдравый смысл и закон,

– заявил городской голова.

По словам Садового, это, пожалуй, первый случай в Украине, когда протоколы составляют "за публичность и открытую позицию", которая противостоит давлению прокуратуры на местное самоуправление.