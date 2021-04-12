На Львовщине начала полноценно функционировать медицинская авиация. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что для пациентов эта услуга является абсолютно бесплатной. Все расходы за перевозку больного вертолетом компенсирует государство.

По словам Садового, медицинская авиация даст медикам возможность спасать жизни большему количеству больных. Вертолет за короткое время способен доставить во Львов пациентов из самых отдаленных уголков области.

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Услуги медицинской авиации для пациента являются абсолютно бесплатными

Городской глава отметил, что ему приятно, что Львов стал первым городом в Украине, где начала работать медицинская авиация. Медики больницы скорой медицинской помощи успешно сотрудничают с вертолетной командой, обслуживающей областной департамент здравоохранения.

Система начала работать, как часы. Уже сегодня, как кому-то нужно провести срочную операцию или госпитализацию, то за 20 – 30 минут вертолет прилетит в любую точку области и доставит пациента в нашу больницу,

– добавил Садовый.

Мэр отметил, что эта услуга является абсолютно бесплатной для пациента, ведь все расходы компенсирует государство.

"Хорошо, что мы сегодня имеем шанс спасать еще больше людей, давать еще больше шансов на жизнь", – подытожил городской глава.

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