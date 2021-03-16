В течение 15 марта во Львове подтвердили 616 новых заражений коронавирусом – больше всего за время эпидемии. В связи с этим мэрия заявила о готовности к новым жестким ограничениям.

Об этом на брифинге по итогам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил городской председатель Андрей Садовый.

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Львов могут "закрыть" из-за COVID-19

В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны – все, если динамика не будет замедляться,

– отметил мэр Львова.

Напомним, в последнее время во Львове фиксируют стремительный рост количества больных коронавирусом.

Важно! Садовый также заявил, что в здании медколледжа обустроят кровати для больных коронавирусом. Власти ведут переговоры о том, чтобы привлечь в помощь еще и поликлинику на Мазепы.

Ситуация с коронавирусом во Львове