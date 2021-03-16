Садовый рассматривает "закрытие" Львова из-за коронавируса
Садовый рассматривает "закрытие" Львова из-за COVID / galinfo.com.ua
В течение 15 марта во Львове подтвердили 616 новых заражений коронавирусом – больше всего за время эпидемии. В связи с этим мэрия заявила о готовности к новым жестким ограничениям.
Источник:24 канал
Об этом на брифинге по итогам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил городской председатель Андрей Садовый.
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Львов могут "закрыть" из-за COVID-19
В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны – все, если динамика не будет замедляться,
– отметил мэр Львова.
Напомним, в последнее время во Львове фиксируют стремительный рост количества больных коронавирусом.
Ситуация с коронавирусом во Львове
- За сутки 15 марта на Львовщине зафиксировали более 1 тысячи случаев COVID-19, в самом Львове – 616. Эти показатели являются самыми высокими с начала эпидемии.
- Сейчас школьников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение. Кроме того, закрыли ночные клубы.
- Также в городе организовали дополнительные кровати для ковидних больных.
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