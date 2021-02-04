Садовый решил сократить 2 своих заместителей: что известно
Мэр Львова Андрей Садовый предложил сократить количество своих заместителей. В частности городской глава хочет убрать должности заместителя мэра по вопросам безопасности и заместителя по экономическим вопросам.
Источник: ZAXID.NET
Садовый предложил депутатам сократить количество своих заместителей 3 февраля во время заседания коллегии Львовского горсовета. Мэр хочет уменьшить их количество с 7 до 5.
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Какие изменения предложил Садовый
- Садовый предложил сократить должность заместителя мэра по вопросам безопасности Сергея Бабака. Однако он будет работать советником городского головы.
- Мэр также предложил перевести Андрея Москаленко на должность заместителя мэра по вопросам экономического развития, сократив должность заместителя по экономическим вопросам, с которого недавно уволился Геннадий Васькин.
- Городской глава предложил отдать заместителю городского главы по вопросам ЖКХ Ирине Маруняк сразу 2 департамента: ЖКХ и обращение с отходами и департамент транспорта.
"Заместитель по вопросам безопасности – мы такую должность ликвидируем. Будет Ирина Маруняк, которой будет подчиняться два департамента: ЖКХ и обращение с отходами, и второй – транспорта. Сергей Бабак будет работать моим советником. Второе сокращение касается блока экономики, финансов и развития. Геннадий Васькив переходит на другую работу. Мы с ним обсуждаем новые вызовы, которые я готов ему предложить", – отметил Садовый
Мэр добавил, что Москаленко написал заявление на сложение депутатских полномочий, "потому что не может быть человек одновременно депутатом, заместителем и членом исполкома"
По словам Садового, со своей должности также уволилась управляющая делами исполкома ЛГС Марта Литвинюк. На ее пост мэр предложил Наталью Алексееву, которая сейчас является главой департамента агломерации. В новой структуре львовского горсовета департамент агломерации будет подчиняться исполкому.
Мэр также анонсировал оптимизацию штата Львовского горсовета. Окончательное количество работников должны согласовать с депутатами мэрии.
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