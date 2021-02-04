Мэр Львова Андрей Садовый предложил сократить количество своих заместителей. В частности городской глава хочет убрать должности заместителя мэра по вопросам безопасности и заместителя по экономическим вопросам.

Источник: ZAXID.NET

Садовый предложил депутатам сократить количество своих заместителей 3 февраля во время заседания коллегии Львовского горсовета. Мэр хочет уменьшить их количество с 7 до 5.

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Какие изменения предложил Садовый

Садовый предложил сократить должность заместителя мэра по вопросам безопасности Сергея Бабака. Однако он будет работать советником городского головы.

Мэр также предложил перевести Андрея Москаленко на должность заместителя мэра по вопросам экономического развития, сократив должность заместителя по экономическим вопросам, с которого недавно уволился Геннадий Васькин.

Городской глава предложил отдать заместителю городского главы по вопросам ЖКХ Ирине Маруняк сразу 2 департамента: ЖКХ и обращение с отходами и департамент транспорта.

"Заместитель по вопросам безопасности – мы такую должность ликвидируем. Будет Ирина Маруняк, которой будет подчиняться два департамента: ЖКХ и обращение с отходами, и второй – транспорта. Сергей Бабак будет работать моим советником. Второе сокращение касается блока экономики, финансов и развития. Геннадий Васькив переходит на другую работу. Мы с ним обсуждаем новые вызовы, которые я готов ему предложить", – отметил Садовый

Мэр добавил, что Москаленко написал заявление на сложение депутатских полномочий, "потому что не может быть человек одновременно депутатом, заместителем и членом исполкома"

По словам Садового, со своей должности также уволилась управляющая делами исполкома ЛГС Марта Литвинюк. На ее пост мэр предложил Наталью Алексееву, которая сейчас является главой департамента агломерации. В новой структуре львовского горсовета департамент агломерации будет подчиняться исполкому.

Мэр также анонсировал оптимизацию штата Львовского горсовета. Окончательное количество работников должны согласовать с депутатами мэрии.