Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не болеет коронавирусом. В частности, об этом свидетельствует свежий результат ПЦР-теста. Ранее COVID-19 подхватила жена львовского городского головы Екатерина и ее мать.

Заявление Садового относительно нового результата COVID-теста

Об этом мэр Львова написал в фейсбуке. Садовый сообщил, что утром 30 октября сдал ПЦР-тест. И уже вечером получил результат. Он оказался отрицательным. Правда, в понедельник, 2 ноября, он собирается сделать еще один тест.

Интересно Результаты выборов во Львове: кто прошел во второй тур

Ранее мэр Львова сообщал, что вынужден пойти на самоизоляцию. После отрицательного теста он и в дальнейшем будет выдерживать паузу от публичных встреч. А вернется уже к работе, если и результат следующего теста будет отрицательным.

Екатерина с мамой чувствуют себя хорошо. Спасибо всем, кто пишет и звонит! Берегите себя и близких!

– отметил Андрей Садовый.

Что этому предшествовало

27 октября Садовый сообщил, что у его жены и тещи подтвердили коронавирус. Зато сам городской голова Львова получил отрицательный ПЦР-тест.

По его словам, пока жена и ее мать не получат отрицательные ПЦР-тесты, он с ними не будет контактировать.

Касаемо своего состояния Садовый заверил, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов.

Заметим! За сутки 29 октября в Украине впервые за время эпидемии подтвердили более 8 тысяч случаев COVID-19, а именно 8 312 новых больных. Таким образом, общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729. В то же время 155 026 пациентов уже выздоровели, но 7 041 пациент умер.