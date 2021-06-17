Во Львове устроили несколько фан-зон для просмотра матчей Евро-2020. На одну из них пришел и городской голова.

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Садовый болеет за Украину на Евро-2020 вместе с львовянами

Мэр Львова на своей фейсбук-странице опубликовал волшебную фотографию, на которой вместе с львовянами болеет за украинскую сборную. Городской глава пришел посмотреть матч на одну из фан-зон в центре города – возле университета имени Ивана Франко.

Вместе к победе!

– лаконично подписал фото городской глава.

На фотографии видно, что вместе с Садовым за Украину болеют множество львовян. На территории фан-зоны стоят столики и зонты, поэтому пересматривать матч здесь действительно комфортно.

Заметьте! Перед началом матча сборной Украины против Северной Македонии на Евро-2020 украинцы мощно исполнили национальный гимн. Игра проходит на стадионе "Националь Арена" в Бухаресте. Здесь собрались много болельщиков, которые поддерживают нашу сборную.



Мэр Львова болеет за украинскую сборную / Фото Андрея Садового