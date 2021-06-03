Конгресс местных и региональных властей состоит из 2 палат. По информации СМИ, Садовый возглавит Палату местных советов.

Интересно Во Львове продают исправительную колонию: Садовый предупредил о концепции развития ее территории

Мэр Львова возглавит Палату местных советов

В Хмельницком 3 июня с участием президента Владимира Зеленского состоится заседание Палаты местных советов. Именно ее, по информации журналистов, возглавит Садовый. Заседание второй палаты проведут несколько позже в Днепре.

Кроме этого, на заседании Палаты местных советов планируют избрать президиум конгресса. В него будут входить по 3 представителя из обеих палат, министры и руководство Офиса Президента, включительно с Зеленским.

Коротко о Конгрессе местных и региональных властей

  • Конгресс местных и региональных властей – это консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.
  • Его создали на замену Совету развития общин и территорий.
  • Конгресс состоит из 2 палат. В первую входят местные власти, главы ОТО и районных советов, а во вторую – главы обладминистраций и облсоветов.
  • Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления.
  • Его называют образцом двухпалатного парламента.