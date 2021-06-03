Садовый возглавит одну из палат в Конгрессе местных и региональных властей, – СМИ

Городской глава Львова Андрей Садовый возглавит одну из палат в новообразованном Конгрессе местных и региональных властей. Его создали на замену Совету развития общин и территорий.

Конгресс местных и региональных властей состоит из 2 палат. По информации СМИ, Садовый возглавит Палату местных советов.

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Мэр Львова возглавит Палату местных советов

В Хмельницком 3 июня с участием президента Владимира Зеленского состоится заседание Палаты местных советов. Именно ее, по информации журналистов, возглавит Садовый. Заседание второй палаты проведут несколько позже в Днепре.

Кроме этого, на заседании Палаты местных советов планируют избрать президиум конгресса. В него будут входить по 3 представителя из обеих палат, министры и руководство Офиса Президента, включительно с Зеленским.

Коротко о Конгрессе местных и региональных властей