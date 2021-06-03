Садовый возглавит одну из палат в Конгрессе местных и региональных властей, – СМИ

Городской глава Львова Андрей Садовый возглавит одну из палат в новообразованном Конгрессе местных и региональных властей. Его создали на замену Совету развития общин и территорий.
Конгресс местных и региональных властей состоит из 2 палат. По информации СМИ, Садовый возглавит Палату местных советов.
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Мэр Львова возглавит Палату местных советов
В Хмельницком 3 июня с участием президента Владимира Зеленского состоится заседание Палаты местных советов. Именно ее, по информации журналистов, возглавит Садовый. Заседание второй палаты проведут несколько позже в Днепре.
Кроме этого, на заседании Палаты местных советов планируют избрать президиум конгресса. В него будут входить по 3 представителя из обеих палат, министры и руководство Офиса Президента, включительно с Зеленским.
Коротко о Конгрессе местных и региональных властей
- Конгресс местных и региональных властей – это консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.
- Его создали на замену Совету развития общин и территорий.
- Конгресс состоит из 2 палат. В первую входят местные власти, главы ОТО и районных советов, а во вторую – главы обладминистраций и облсоветов.
- Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления.
- Его называют образцом двухпалатного парламента.