Городской глава рассказал, как вместе с женой Екатериной они гуляли по набережной и любовались Азовским морем.
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Вспомнилось, как гуляли с Екатериной Кит уже украинским Мариуполем, любовались морем и радовались как дети,
– написал политик.
Андрей Садовый также отметил, что Мариуполь – это замечательный город, в котором живет большое количество невероятных людей.
Кроме этого, мэр Львова отдал дань уважения всем, кто принимал участие в освобождении Мариуполя от российских захватчиков 13 июня 2014 года.
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