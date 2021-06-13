Городской глава рассказал, как вместе с женой Екатериной они гуляли по набережной и любовались Азовским морем.

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Вспомнилось, как гуляли с Екатериной Кит уже украинским Мариуполем, любовались морем и радовались как дети,

– написал политик.

Андрей Садовый также отметил, что Мариуполь – это замечательный город, в котором живет большое количество невероятных людей.

Кроме этого, мэр Львова отдал дань уважения всем, кто принимал участие в освобождении Мариуполя от российских захватчиков 13 июня 2014 года.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с седьмой годовщиной освобождения Мариуполя от российских захватчиков.

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