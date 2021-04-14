Галицкий райсуд Львова принял оправдательный приговор для городского главы Андрея Садового по 14 админпротоколам НАПК. Их составили из-за писем, которые он в 2020 году направил на поддержку руководителя управления коммунальной собственности Инны Свистун.

Свистун в 2020 году объявили о подозрении в служебной халатности. Садовый обратился к депутатам и правительству с рядом писем, акцентируя на абсурдности обвинений.

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Садовый выиграл дело по 14 протоколам НАПК

Садовый рассказал, что выиграл дело по 14 админпротоколам НАПК.

Галицкий районный суд признал, что я не нарушил закон, когда сделал публичной деятельность прокуратуры. А именно – написал письма депутатам, премьер-министру, Генеральному прокурору, НАБУ, президенту и ГБР,

– отметил городской глава.

Мэр добавил, что ему очень жаль, что правоохранители тратят время на вставление палок в колеса вместо того, чтобы на самом деле работать.

"Думаю, это дело еще будут изучать на юридических факультетах. Но правда снова победила", – подытожил Садовый.

Почему НАПК составило на Садового 14 протоколов