НАПК составило на Садового 14 протоколов: суд признал, что мэр не нарушал закон
Галицкий райсуд Львова принял оправдательный приговор для городского главы Андрея Садового по 14 админпротоколам НАПК. Их составили из-за писем, которые он в 2020 году направил на поддержку руководителя управления коммунальной собственности Инны Свистун.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Свистун в 2020 году объявили о подозрении в служебной халатности. Садовый обратился к депутатам и правительству с рядом писем, акцентируя на абсурдности обвинений.
Интересно Нарушения финотчетности: у НАПК претензии к руководителям 8 партий и экс-заместителю министра
Садовый выиграл дело по 14 протоколам НАПК
Садовый рассказал, что выиграл дело по 14 админпротоколам НАПК.
Галицкий районный суд признал, что я не нарушил закон, когда сделал публичной деятельность прокуратуры. А именно – написал письма депутатам, премьер-министру, Генеральному прокурору, НАБУ, президенту и ГБР,
– отметил городской глава.
Мэр добавил, что ему очень жаль, что правоохранители тратят время на вставление палок в колеса вместо того, чтобы на самом деле работать.
"Думаю, это дело еще будут изучать на юридических факультетах. Но правда снова победила", – подытожил Садовый.
Почему НАПК составило на Садового 14 протоколов
- Правоохранители 6 мая 2020 года объявили о подозрении в служебной халатности руководителя городского управления коммунальной собственности Инне Свистун.
- По версии прокуратуры, она заключила некоторые договоры об аренде по сниженной ставке. Вследствие этого городской бюджет якобы потерял почти 1,2 миллиона гривен.
- Свистун считала подозрение заказным из-за своей принципиальной и честной позиции по управлению коммунальным имуществом.
- Садовый обратился к 280 депутатам, премьер-министру, Генеральному прокурору, НАБУ, президенту и ГБР с рядом писем, акцентируя на абсурдности обвинений.
- Галицкий районный суд Львова 31 декабря 2020 года вынес оправдательный приговор по делу Инны Свистун.
- Однако прокуратура обратилась в НАПК о якобы вмешательстве Садового в их работу.
- Агенство, в свою очередь, составило на городского главу 14 админпротоколов.
Поделиться новостью