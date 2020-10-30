В городе Самбор, на Львовщине, 29 октября машина Toyota сбила 59-летнего местного жителя. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью – он умер на месте ДТП.

ДТП произошло на улице Степана Бандеры около 21:40. Водитель, который сбил пешехода, скрылся с места аварии. Однако полицейские все же его нашли. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина насмерть сбил пешехода

В полицию позвонили неравнодушные прохожие. Они рассказали, что на улице Бандеры неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся.

В результате ДТП 59-летний пешеход погиб на месте.

Водителя-беглеца искали сотрудники всех служб полиции.

Наконец правоохранители установили, что беглец – 62-летний житель Самбора. Именно он, управляя автомобилем Toyota, сбил пешехода.

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.

Правоохранители задержали водителя Toyota. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.



За смертельный наезд на мужчину водителю грозит до 8 лет в тюрьме / Фото полиции Львовщины