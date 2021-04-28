На кладбище в Самборе вандалы осквернили могилы: фото
В Самборе на городском кладбище неизвестные осквернили 5 могил. Злоумышленники разрисовали портреты и иконы на надгробиях. Правоохранители открыли уголовное производство.
Источник:полиция Львовщины
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.
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Вандалы осквернили 5 могил в Самборе
Местный писатель и журналист Николай Сенейко 27 апреля распространил сообщение на своей странице в фейсбук, в котором рассказал, что вандалы испортили 5 могил на кладбище. Неизвестные разрисовали черным маркером портреты умерших – нарисовали улыбки, зачеркнули глаза и тому подобное.
В Самборе на старом кладбище вандалы-"художники" разрисовали портреты на пяти могилах давно умерших. К чему катимся? Это же все-таки "работа" живых,
– отметил Сенейко.
Вандалы разрисовали портреты на могилах / Фото Николая Сенейко
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Правоохранители проводят расследование
- В полиции рассказали, что 27 апреля около 17:50 за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница.
- Она рассказала, что на кладбище неизвестные разрисовали памятники.
- Не теряя времени, правоохранители выехали на место инцидента.
- Там они увидели, что на территории старого и нового кладбища на нескольких памятниках вандалы разрисовали черными маркерами фотографии и иконы.
- Следователи открыли уголовное производство за "надругательство над могилой".
- Виновным может грозить от 17 до 68 тысяч гривен штрафа или до 3 лет ограничения или лишения свободы.
- Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к правонарушению.
- Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Следователи открыли уголовное производство / Фото Николая Сенейко
Правоохранители проводят расследование / Фото Николая Сенейко
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