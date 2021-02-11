В Самборе мужчина расстрелял собаку из пневматической винтовки: фото
В Самборе мужчина стрелял в собаку из окна / 24 канал
В Самборе правоохранители установили личность злоумышленника, который 10 февраля расстрелял собаку из пневматической винтовки. Животное осталось живым, а его обидчик вскоре получит заслуженное наказание.
Источник:полиция Львовщины
Пострадавшая собака попала в руки ветеринаров. Ей оказали всю необходимую помощь и выпустили на улицу.
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Как мужчина стрелял в собаку
- Около 10:40 10 февраля правоохранителям позвонила жительница Самбора.
- Женщина рассказала, что какие-то неизвестные люди стреляют в собаку из окна одной из квартир в центре города.
- На место происшествия выехали следователи, участковые офицеры полиции Самборского райотдела полиции и патрульные.
- Правоохранители установили, что выстрелы совершали из пневматического оружия из окна 2 этажа одного из домов на площади Рынок.
- Полицейские выяснили, что к правонарушению был причастен 55-летний местный житель.
- У него нашли и изъяли пневматическую винтовку марки Hatsan.
- Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
- Собаку отвезли в ветеринарную клинику и оказали всю необходимую помощь.
55-летний мужчина стрелял в собаку из винтовки / Фото полиции Львовщины
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