В Самборе мужчина стрелял в собаку из окна / 24 канал

В Самборе правоохранители установили личность злоумышленника, который 10 февраля расстрелял собаку из пневматической винтовки. Животное осталось живым, а его обидчик вскоре получит заслуженное наказание.