Пользователи сети обеспокоены судьбой пса. Они просят местных жителей помочь четвероногому.
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Заброшенная собака месяц ждет своего хозяина
Местный житель Игорь Макаров рассказал, что в селе Дубровка на остановке общественного транспорта живет домашняя собака. Пса месяц назад выкинул его хозяин. Верный четвероногий до сих пор его ждет и не отходит от места.
Кто смотрел фильм "Хатико"? Вот он живой пример верности. Эту собаку выбросили в селе Дубровка Самборского района на остановке месяц назад,
– отметил мужчина.
Пользователей сети изрядно взволновало фото пса. Они удивляются жестокости хозяина, который его покинул.
- "Люди не заслужили собак";
- "Надеюсь, что кто-то из местных дает ему что-то поесть";
- "Страшные нелюди";
- "А в Самборе что нет человека, который может подарить собаке дом и любовь?";
- "К сожалению, никого это не удивляет".
Собака ждет хозяина, который его покинул / Фото "Самбор"