Пользователи сети обеспокоены судьбой пса. Они просят местных жителей помочь четвероногому.

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Заброшенная собака месяц ждет своего хозяина

Местный житель Игорь Макаров рассказал, что в селе Дубровка на остановке общественного транспорта живет домашняя собака. Пса месяц назад выкинул его хозяин. Верный четвероногий до сих пор его ждет и не отходит от места.

Кто смотрел фильм "Хатико"? Вот он живой пример верности. Эту собаку выбросили в селе Дубровка Самборского района на остановке месяц назад,

– отметил мужчина.

Пользователей сети изрядно взволновало фото пса. Они удивляются жестокости хозяина, который его покинул.

"Люди не заслужили собак";

"Надеюсь, что кто-то из местных дает ему что-то поесть";

"Страшные нелюди";

"А в Самборе что нет человека, который может подарить собаке дом и любовь?";

"К сожалению, никого это не удивляет".



Собака ждет хозяина, который его покинул / Фото "Самбор"