Самборский Хатико: заброшенный пес месяц ждет своего горе-хозяина – фото

В Самборском районе местные жители заметили красивую белую собаку. Пса около месяца назад выбросил на улицу его хозяин. Четвероногий до сих пор его ждет.

Пользователи сети обеспокоены судьбой пса. Они просят местных жителей помочь четвероногому.

Интересно В Днепре заметили розового пса: краска была на носу и когтях – фото

Заброшенная собака месяц ждет своего хозяина

Местный житель Игорь Макаров рассказал, что в селе Дубровка на остановке общественного транспорта живет домашняя собака. Пса месяц назад выкинул его хозяин. Верный четвероногий до сих пор его ждет и не отходит от места.

Кто смотрел фильм "Хатико"? Вот он живой пример верности. Эту собаку выбросили в селе Дубровка Самборского района на остановке месяц назад,

– отметил мужчина.

Пользователей сети изрядно взволновало фото пса. Они удивляются жестокости хозяина, который его покинул.

"Люди не заслужили собак";

"Надеюсь, что кто-то из местных дает ему что-то поесть";

"Страшные нелюди";

"А в Самборе что нет человека, который может подарить собаке дом и любовь?";

"К сожалению, никого это не удивляет".



Собака ждет хозяина, который его покинул / Фото "Самбор"