Львовская облгосадминистрация обнародовала рейтинг 73 ОТО области, который составили на основе их финансовых показателей в первом квартале 2021 года. Первое место заняла Червоноградская ГТО, второе – Львовская ГТО, а третье – Славская СТО.

Рейтинг составил департамент финансов ЛОГА. Оценивание провели для лучшего понимания финансового положения общин и перспектив их развития.

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ЛОГА составила рейтинг ОТО области

При оценке ОТО во внимание принимались такие показатели как налоги и платежи, расходы, уровень дотационности бюджетов и тому подобное. По основным показателям первое место заняла Червоноградская ГТО, на втором – Львовская ГТО, а на третьем – Славская СТО.

Директор департамента финансов Львовской ОГА Олег Демкив рассказал, что этот рейтинг является лишь начальным. Департамент еще проведет подробный финансовый анализ деятельности ОТО, ведь отдельные показатели объективно показывают ситуацию только после окончания бюджетного года.

Также к перечисленным рейтинговым показателям в течение года будут добавлять еще некоторые – привлеченные ресурсы из других источников, в том числе из государственного бюджета, международных организаций, увеличение собственных поступлений бюджетных учреждений и т.п.,

– добавил чиновник.

Сравнивая с прошлогодним, рейтинг 2021 года подвергся изменениям, ведь в результате реформы с начала года на Львовщине начали действовать новые общины. Ранее в рейтинге лидировала Славская ОТО.

Какие общины Львовщины стали самыми успешными

В первую десятку рейтинга, который составил департамент финансов ЛОГА, по основным финансовым показателям вошли такие ОТО:

Червоноградская;

Львовская;

Славская;

Стрыйская;

Пустомытовская;

Сокольницкая;

Каменка-Бугская;

Солонковская;

Бродовская;

Золочевская.

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Последние места в рейтинге заняли Козовская, Стрелковская, Боринская, Добромильская и Добросинско-Магеровская ОТО.

Наибольшие доходы (налоги и сборы на одного жителя) в Славской ОТО – более 4 тысяч гривен. В Сокольницкой ОТО доходы составляют 3,7 тысячи гривен, а Подберезцевской – 2,6 тысячи гривен. Наименьшие доходы имеют Боринская ОТО – 312 гривен, Стрелковская – 330 гривен и Бисковецкая – 380 гривен.

Наибольшие расходы развития в расчете на одного жителя в Мурованской ОТО – почти 600 гривен. В Червоноградской ОТО они составляют 560 гривен, а Львовской ОТО – более 460 гривен. В свою очередь, в Боринской, Козовской, Поморянской и Заболотцевской общинах расходы развития равны нулю.

Больше всего расходов на содержание аппарата управления в расчете на одного жителя имеют Сокольницкая ОТО – 552 гривны, Мурованская – 448 гривен и Подберезцевская – 417 гривен. В свою очередь, наименьшие расходы на содержание чиновников в Поморянской ОТО – 83 гривны, Золочевской – 105 гривен и Сокальской – 107 гривен.

Интересно! Согласно рейтингу у 26 из 73 общин был дефицит средств на оплату труда бюджетников.