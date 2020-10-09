Хищение газа на Львовщине на 730 миллионов: САП завершила расследование
НАБУ и САП 7 октября завершили расследование дела о хищении природного газа на Львовщине на 729,8 миллиона гривен. В деле есть 5 подозреваемых. Это директора предприятий-собственников Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.
В течение 2016 – 2017 годов директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ заключили с "Нафтогазом" ряд договоров о закупке газа для отопления домов жителей Львовщины. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Как разворовывали газ на Львовщине
- После подписания соглашений "Нафтогаз" поставлял Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных. В результате чего прибыль от производства электричества этими ТЭЦ превысила 60%.
- Интересно, что Нацкомиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальные услуги, заложила в тариф всего 3 – 5%.
- Благодаря этой схеме, по версии следствия, ТЭЦ получили баснословные прибыли, нанеся аналогичный ущерб "Нафтогазу".
- В 2016 – 2017 годах участники схемы получили 151,8 миллиона кубических метров природного газа. Доходы от его использования, по версии следствия, получили ООО "Энергия – Новый Раздел" и ООО "Энергия – Новояворовск".
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Что грозит злоумышленникам за хищение газа
Двум бывшим директорам "Энергия – Новый Раздел" и "Энергия – Новояворовск" и советнику директора "Энергия", который, по данным следствия, был организатором схемы, инкриминируют такие преступления:
- Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере – наказывается от 7 до 12 лет заключения и конфискацией имущества.
- Отмывание доходов, полученных преступным путем – наказывается от 8 до 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
- Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия – наказывается заключением сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и штрафом от 525,5 тысячи гривен до 1,576 миллиона гривен.
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Двум злоумышленникам уже сообщили о подозрении
Следователи уже сообщили о подозрении в присвоении имущества и отмывании доходов бывшему техническому директору "Энергия – Новый Раздел" и бывшему финансовому директору предприятий "Энергия – Новый Раздел" и "Энергия – Новояворовск".
Материалы дела направили для ознакомления подозреваемым и их защитникам. После этого обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд.