Дрогобычский горрайонный суд освободил от наказания водителя, который сбил 4 человек на тротуаре в селе Лишня. В результате ДТП 57-летняя женщина погибла на месте происшествия.

Мужчина сбил на тротуаре семью из 4 человек – матери, отца, сына и 7-летнего внука. Водитель полностью признал свою вину и возместил семье ущерб. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как водитель сбил семью на тротуаре

25-летний водитель Opel Omega в феврале 2020 года около 20:20 сбил семью на тротуаре в селе Лишня, что под Дрогобычем. Все члены семьи были местными жителями.

В результате ДТП, которое вызвал дрогобычанин, умерла 57-летняя женщина. Также пострадали ее 58-летний муж, 33-летний сын и 7-летний внук.

Во время судебного заседания водитель пояснил, что не справился с управлением автомобиля из-за скользкой дороги. Он также полностью признал свою вину и рассказал, что возместил пострадавшим причиненный ущерб.

Какой приговор водителю вынес суд

Судья Дрогобычского горрайонного суда Андрей Хомик исследовал материалы дела и назначил водителю 4 года за решеткой. Однако Хомик освободил мужчину от отбывания наказания, установив взамен условный срок в 2 года.

В течение этого времени водитель должен периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении своего труда и жилья и не выезжать за границу без согласования.

Интересно, что мужчину не лишили права управлять транспортными средствами. Однако на приговор суда еще можно подать апелляцию.